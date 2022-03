Así será la sexta entrega de 'This is us': la última oportunidad de llorar con los Pearson

Si ‘This is us’ fuera una prenda de ropa sería fondo de armario. Éxito de audiencia en Estados Unidos (donde se emite en abierto) y varias veces candidata a los Globos de Oro, en España no es precisamente de esas series que acaparan la conversación, como otras que se ponen de moda y baten récords en las plataformas de ‘streaming’. Sin embargo, ha acabado haciéndose acreedora de un nada modesto club de seguidores, un público fiel que a lo largo de cinto temporadas ha pasado a sentirse parte parte de la familia protagonista: los Pearson.

Este miércoles, se estrena en España (en Amazon y en Disney +) la sexta entrega de la serie estadounidense, que será la última. Si las despedidas siempre son tristes, vayan preparando ración extra clínex. Y es que si algo sabe hacer ‘This is us’ es tocar la fibra sensible. Desde su estreno en 2016, los Pearson han pasado a formar parte del paisaje televisivo internacional siempre dispuestos a hacernos echar una lagrimilla furtiva o, directamente, a darnos un buen sofocón.

La serie (a estas alturas convendremos que ya no hay ‘spoilers’) narra la vida y milagros de Jack y Rebecca, padres de tres hijos, Kate, Kevin y Randall. Este último es adoptado en medio de una situación singular. La serie arranca en los años 70, cuando Rebecca esperaba trillizos, pero uno de ellos muere en el parto. Justo en coincidencia con la trágica situación, un niño es abandonado en la puerta del hospital, algo que los Pearson interpretan como una señal del destino y por lo que el pequeño acaba formando parte de la familia. Se da la circunstancia de que el niño es negro, lo que dará lugar a lo largo de la serie a numerosas tramas en torno a su encaje en la familia y en la sociedad en general.

La serie se ocupa del devenir de la familia a lo largo de los años, pero no linealmente, sino con contínuos saltos temporales, que, a su vez, van proporcionando al espectador píldoras de información, aunque no el cuadro completo. En este original planteamiento, los guionistas, cuya pericia jugando a varias bandas temporales no decae en ningún momento, se reservan un as en la manga: el padre, Jack, muere joven, una circunstancia que no se desvela desde el principio y marcará la serie desde ese momento.

Si bien ‘This is us’ es un culebrón en toda regla -con amores, desamores, padres y madres ausentes, hijos rebeldes o inesperados giros de guion al final de cada temporada-, no desaprovecha la posibilidad de abordar todo tipo de cuestiones sociales, desde la discapacidad a los problemas de los veteranos, la homosexualidad, el alcoholismo y, claro, también la pandemia. ‘This is us’ tiene un tono muy particular, un sello que comparte con otras series de su creador, Ken Olin, al que los lectores más veteranos recordarán por una serie que rompió moldes en los 90: ‘Treintaytantos’-

¿Qué pasará en la nueva temporada?

En la última temporada, nos encontramos a los Pearson muy preocupados por la salud de la matriarca, Rebecca, sobre la que sabremos más en torno a su relación con Miguel. Ella también hará una importante revelación, en uno de los episodios más emotivos hasta la fecha. Kevin seguirá tratando de encontrar su lugar en el mundo, ya convertido en padre y sin perder la relación con su tío Nicky y su amiga Cassidy. Mientras, sufriremos por la hasta ahora idílica relación entre Kate y Toby, que atraviesa turbulencias. En cuanto a Randall, avanza cada vez más en serio en política, mientras su mujer, Beth, lucha por permanecer fiel a su vocación: la danza.