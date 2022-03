Nuevos mantras psicodélicos

Por mucho que el músico galés Gruff Rhys sea reconocido como una de las figuras de referencia del pop británico de los años 90, cuando encabezaba Super Furry Animals, no parecía buena idea programar su actuación una noche de lunes. Y, en efecto, la Rotonda de Delicias presentaba un desangelado aspecto, con apenas medio centenar de espectadores; ello, unido a un inicio de concierto a medio gas, hizo temer que Rhys y su banda se lo pudieran tomar en modo funcionarial, para cumplir el expediente y a otra cosa, mariposa. Sucedió sin embargo que a partir de la quinta canción abordaron el último álbum de Rhys, ‘Seeking new gods’, que interpretaron prácticamente al completo, y la cosa fue creciendo de menos a más. Piezas como ‘Can’t carry on’, ‘Loan the loneliness’, ‘Hiking in lightning’, ‘Everlasting in joy’ o ‘Distant snowy peaks’ fueron atrapando al público en un atractivo magma sonoro elaborado entre retazos de psicodelia y resonancias al pop británico de los 60 y primeros 70, a los Beatles y a los Kinks, a Syd Barrett o Kevin Ayers, todo ello desde el personal prisma del galés. Quizá sus discos ya no tengan la repercusión de antaño, pero eso no desmerece su calidad.

Mientras Rhys iba sacando carteles en español («Aplausos», «Gracias»), la banda iba creciendo en nervio e intensidad gracias sobre todo al estupendo trabajo del baterista Kliph Scurlock. Los músicos se sentían cada vez más a gusto, olvidada la frialdad inicial, así que el concierto acabó durando casi dos horas sin decaer ni un momento el interés. Ahí es donde se ve de qué pasta está hecho un artista: lejos de acomodarse y despachar el trámite con desgana y de cualquier manera, decidiendo que, ya que estamos, vamos a pasarlo bien y a darlo todo. Esa suele ser la mejor forma de enfrentarse a este tipo de situaciones, y Gruff y sus muchachos consiguieron que la reducida parroquia que acudió a la cita se volviera a casa con la gratificante sensación de que había merecido la pena salir en lunes.