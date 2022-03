Albert Pla: "Arrasar con el aceite de girasol cuando casi nadie lo usa ya es muy tierno"

La pandemia de la covid cumple dos años oficiales en España, y uno de los artistas más iconoclastas que patean los escenarios ibéricos acude este domingo 20 (19.00, 20 euros anticipada, 22 en taquilla) al Teatro de las Esquinas a lanzar una pregunta que tiene una veta retórica y otra palmaria: ‘¿Os acordáis?’ Albert Pla reta al espectador a identificar aquellas cosas que eran y ya no son, o incluso lo que se ha convertido en cotidiano cuando hace nada calificaba como ignoto. Y lo hace de un modo tan libre, transgresor y divertido como cabe suponer si se conoce la trayectoria vital y artística del sabadellense. Son dos horas de espectáculo, que dan para mucho.

“La gente me dice que sí, que se acuerdan. Ahí arranco yo, claro”. Pla explica lo justo la esencia de este nuevo trabajo; deja mucho a la improvisación y, vaya, tampoco es cuestión de destriparle las cosas a quienes acudan al teatro. “A ver, empieza como si el mundo hubiera cambiado, y luego se rompe todo. Tampoco soy un tipo muy persostente en mis ideas, prefiero destrozarlo todo en el escenario para no agobiar, no es un concierto apocalíptico. Seguimos aquí, por ahora”.

Quizá Pla sea escéptico con ese axioma de ‘hemos salido mejores de la pandemia’, pero no lo verbaliza, más allá de la pregunta que plantea el concierto. “Es un asunto muy personal, depende a de a quien se lo preguntas; si es alguien de Ucrania, probablemente te va a decir que no, y muchos de otros sitios por otras razones… no sé, mirando algunos detalles aparecen cosas tiernas. Si te fijas, dejarse llevar por el miedo hasta el punto de comprar mucho papel de váter es delicioso, o arrasar con el aceite de girasol cuando casi nadie lo usa ya. Es curioso, me parece muy tierno”.

El artista catalán ha gestionado su vida en pandemia como mejor ha podido. En eso no es (ni quiere ser, seguramente) original. “Está claro que en esta vida hay cosas buenas y cosas malas, a veces vienen de fuera y otras de dentro. Me refiero a que es compatible estar en pandemia y ser feliz. Obviamente, no sé si pasa lo mismo con la guerra”.

Las energías y el disfute

En ‘¿Os acordáis?’ las cosas se mueven por sensaciones. “Me dejo llevar por la improvisación, aunque las canciones estén ahí, pero el desarrollo cambia según la energía que vas viendo y que se va creando con lo que haces. Al ir solo esta vez, tengo más libertad para salir y acelerar, cambiar luego, volver a correr, salirme de la idea inicial… todo es bonito, porque ir con músicos otras veces y con espectáculos más producidos, como ‘Miedo’, es algo que también he gozado”.

Pla reivindica la amabilidad, y acepta de buen grado la aproximación casi reverente de muchos de sus fans. “Soy una persona de trato amable, creo que es importante eso; la amabilidad de otros la acepto de buen grado. Es mi manera. En el mundo artístico pasan muchas cosas curiosas, a veces cuando trabajas en cine o en teatro quieren que seas tú pero también que seas diferente; ¿en que quedamos? También me gusta ver lo que ocurre, las ideas de otros… a ver, es complicado volarme la cabeza con una película o una serie, aunque vi una muy graciosa hace poco, ‘Maniac’. A veces disfruto que otros piensen por mí, mi afición preferida es que alguien me llame para hacer algo que tiene muy claro. Hay que delegar, no puedes hacerlo todo, y hay que tener una vida para que se te ocurran cosas; trato de mesurar el trabajo, tener espacio para pensar”.