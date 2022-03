Los niños toman la palabra en el Festival Mundial de la Felicidad y proponen una educación más personalizada

La tercera jornada del Festival Mundial de la Felicidad, celebrada este sábado en Zaragoza, ha puesto sus focos en el entorno educativo. Los niños han sido los que han tomado la palabra y han descrito la idea de lo que para ellos es la educación.

Maite Santos, de Fundación Ibercaja, Luis Gallardo, fundador del festival y de la World Happiness Foundation, y Cristina Jardón, pedagoga, experta en inteligencia emocional y encargada de conducir este tramo de la jornada, han dado la bienvenida a las familias, profesorado y alumnado que han asistido como público y ponentes. El debate se ha abierto con un argumento común: "sólo los profesores felices educan niños felices".

"No hace falta incluir nuevas asignaturas sino aprovechar las que ya hay para que nos ayuden más". Esta ha sido la frase de uno de los jóvenes, Gabriel, quien ha añadido que "no basta con que nos pongan notas, sino que nos tengan en cuenta, que sepan ayudarnos con las ventajas y desventajas con las que partimos, y que nos enseñen a entender que las decisiones no son irreversibles, que no es lo que parece cuando nos exigen con tan sólo 14 años tomar decisiones académicas de las que no estamos seguros".

Apoyo, explicaciones frente a castigos, y ayuda para desarrollar las cosas que más feliz hacen a cada uno, han sido otras de sus propuestas lanzadas en su espontánea tormenta de ideas, en la que ha quedado claro que padres y profesores son modelos de referencia determinantes.

Yolanda Herrero, autora del libro 'Conciliar o reventar', ha centrado el reto de la conciliación "en cambiar el cómo me organizo, por el cómo nos organizamos todos, nuestro entorno y la sociedad". Y ha añadido que "debemos darnos cuenta de que nos han educado para ganarnos la vida y no para disfrutarla, y entender que hay que aprender de los errores y aciertos de la generación anterior para acompañar a la siguiente".

Por su parte, las coach Ana Calero y María Ansoleaga, del proyecto 'Educar emocionalmente', han centrado la importancia de generar una educación feliz y de dar herramientas a los "profesores que cambian la vida de los alumnos". En este sentido, se han expuesto experiencias que ayudan a la motivación e implicación del profesorado con la creatividad, como el 'Programa de educación responsable', impulsado por la Fundación Botín, o 'Escuelas que cuidan', impulsada por Grupo SM, presentados por Vanesa Galego y Augusto Ibáñez, respectivamente.

Agenda 2030 y ODS

La sesión de la tarde ha contado con Julio Andrade, director del Centro Internacional de Formación de la Agencia de la ONU-Unitar, quien han incidido en cómo la agenda 2030 y los 17 ODS responden a la necesidad de afrontar los desafíos actuales “y se aprobaron por unanimidad, porque todos los líderes se alinearon y conectaron en la misma dirección”.

Como coordinador de los debates, Rafael Senén, ha enfocado hacia la reconexión con nosotros mismos y con el planeta. Desde la innovación, Antonio González, ha añadido la necesidad de tomar consciencia, conectar y comprometerse con las iniciativas que avanzan en la sostenibilidad. Y también se ha hablado de 'Silver economía' y la atención a las personas mayores, desde el respeto a sus decisiones y la protección cuando no las pueden tomar, como ha apuntado Angel Giró.

Este domingo, el festival se despedirá con varias actividades al aire libre desde el Palacio de la Aljafería, desde las 11.30. Además, este fin de semana, Zaragoza iluminará de naranja las fuentes del Parque Labordeta y el Palacio de la Aljafería, con motivo del Día Mundial de la felicidad.