Hanna Jarzabek capta la vida en el limbo de la gente de Transnistria

‘Fuera del mapa’ se titula la muestra de la fotoperiodista Hanna Jarzabek, nacida en Polonia en 1976, que registra la existencia y los conflictos de los habitantes de Transnistria, "un lugar pequeño, de apenas 400.000 habitantes, que desde hace 30 años ha estado en conflicto con Moldavia, país del que se separó en 1990, hasta que llegaron los rusos a poner una incómoda y tensa paz", apunta.

La muestra de 47 fotos se inauguró ayer en la sala f/DKV, volcada hacia la fotografía, en la que intenta resolver algunos enigmas o preocupaciones que perseguían a la fotógrafa con respecto a este lugar. "¿Cómo se vive en un lugar que para el mundo no existe? ¿Cuál es realmente el precio de ser un paria dentro de la comunidad internacional? ¿Cómo los habitantes construyen su identidad y su vida cotidiana?".

Hanna Jarzabek, tras interrogarse en estos términos, documenta las voces y las almas de los habitantes de Transnistria y muestra la realidad que les rodea. Hanna Jarzabek se define como fotógrafa documental y fotoperiodista, residente en España. Sus proyectos abordan causas como la discriminación, las disfunciones sociales en Europa o la identidad de género, y les da una doble salida: a través de la palabra y la imagen.

"Transnistria se halla en el limbo a pesar de que tiene parlamento, moneda, sus propias leyes y gobernantes", apunta Hanna, que ha estado algo más de cinco semanas en dos épocas capturando la vida de la comunidad. "Los habitantes de este lugar, que quieren ser independientes por completo, creen que la llegada de los rusos ha sido determinante: les ha traído la paz. Con todo, en general la gente no se siente cómoda, no ve claro el porvenir. Y eso me ha pasado con gente de la calle pero también con artistas", apunta. Recuerda, y enseña, que ha fotografiado a mujeres callejeros y a creadores de distintas disciplinas, casi todos ellos con esa amarga sensación de que allí, en ese no lugar por decirlo así, apenas hay porvenir.

"Mucha gente me contaba la situación, el drama que están viviendo. En cuanto se enteraban de que iba a publicar lo que me decían o las fotos en Polonia, Suiza o España o en otro país, me pedían que cambiase su nombre. El miedo existe todavía", dice Hanna, que se confiesa admiradora de dos fotógrafas: Jane Evelyn Atwood y la aragonesa Judith Prat.

"A Judith Prat la conozco. Sigo su trabajo y sus exposiciones. De ella me gusta mucho su trabajo, sus fotos, admiro su compromiso con todo lo que hace, su coraje", dice Hanna Jarzabek, que vivió trece años en Suiza y desde 2008 en España.

Hanna recuerda que ha hecho fotos de interior, de cómo vive la gente, de cómo trabaja, y ha tomado fotos de la calle. Y, al preguntarle por la invasión de Ucrania, responde: "Estamos muy preocupados. Polonia está muy cerca. Sabíamos que había problemas, movimiento de tropas, pero jamás había pensado que Putin pudiera llegar tan lejos".