Antonio Banderas ficha a la actriz oscense Carmen Barrantes para su musical ‘Company’

Antonio Banderas ha fichado a la actriz oscense Carmen Barrantes para su musical ‘Company’, que se representa desde el pasado mes de noviembre y hasta el 3 de abril en el teatro Soho de Málaga, ciudad natal de Banderas. Se trata de un clásico de la comedia musical, concebido por Stephen Sondheim (quien falleció el 26 de noviembre pasado, apenas nueve días después de este estreno) y George Furth; el montaje impulsado por Banderas, quien también encarna al protagonista, Bobby, se ha representado por primera vez en castellano. La hija del malagueño, Stella del Carmen, trabaja en la obra como asistente.

En mayo, el montaje se trasladará al Apolo barcelonés, donde permanecerá entre el 2 de mayo y el 12 de junio; Banderas delegará en este tramo el rol protagónico en Roger Berruezo. Carmen Barrantes ensaya desde hace una semana en Málaga para el papel de Amy, aunque también se aprenderá otros tres roles para cualquier eventualidad. Su debut en 'Company' llegará el 2 de mayo en el Apolo, de no mediar algún imprevisto o baja que le haga ponerse antes bajo el foco.

"Técnicamente voy a ser 'cover swing': eso quiere decir que puedo suplir varios de los papeles principales, aunque Amy es el primero que me han asignado. Este viernes ha venido el ministro de Cultura, Miquel Iceta, y ha hecho unas fotos en el escenario en las que aparezco junto a Antonio Banderas -va con cazadora vaquera- y el propio Iceta: no son mis mejores fotos, ¡llevo un velo! Pero bueno, tienen valor documental, sin duda", comenta entre risas la actriz nacida en Huesca, exultante de alegría por la oportunidad que se le ha presentado.

Nos colamos en el ensayo de #companyelmusical en el @TeatroDelSoho en #Malaga, que dirige e interpreta @antoniobanderas pic.twitter.com/w4DWmCbIFC — Ministerio de Cultura y Deporte (@culturagob) March 18, 2022

La obra está ambientada en la Nueva York de los años 70, y el libreto explora los temores, amores y desamores del ser humano a través de diferentes situaciones y eventualidades, analizando las reacciones de los distintos personajes. Se cuenta con una orquesta de 26 músicos bajo la dirección de Arturo Díez-Boscovich, y junto a Barrantes figuran nombres habituales en los musicales españoles, como Albert Bolea, Lorena Calero o el mentado Roger Berruezo.

La intèrprete de 'Cabaré de caricia y puntapié' aclara que este regalo del destino fue cuestión de estar en el lugar y momento adecuados con la persona correcta. "Trabajé todos los fines de semana desde agosto a febrero, y el primero que tuve libre vine a Málaga para aplaudir a mi amiga Lorena Calero en 'Company'. Quería ver a Antonio en la función, porque en Barcelona y el resto de la gira lo sustituye Berruezo en escena y él se centra en dirigir. Al día siguiente, una chica del elenco dijo que se iba; yo había felicitado a Antonio después de la función, y ante la contingencia dijeron 'oye, vamos a hacerle un castin a Carmen'. Lo hice y me cogieron. Estoy muy contenta, feliz".

Barrantes no ahorra epítetos a la hora de calificar al célebre actor malagueño. "Es un hombre extraordinario, una pasada; tiene un teatro increíble al que profesa amor auténtico, lo gestiona muy bien. En cuanto pasas por la puerta se nota el buen rollo. Además, llega el primero al teatro, es un trabajador incansable, hace los dobletes sin problema, no falla una función... de miércoles a domingo, no para, y el teatro se llena cada noche. Canta muy bien, además; la pasión que tiene la ha transmitido al elenco, que es muy grande. Y la orquesta es como el champán bueno, su sonido penetra hasta adentro; la partitura es muy compleja, pero preciosa".

Una trayectoria ejemplar

Barrantes, que forma parte de la compañía aragonesa Nueve de Nueve Teatro, lleva tres años triunfando con ‘Ferretería Esteban: con lo bien que estábamos’, que coprotagoniza junto a Jorge Usón; la obra ganó dos premios Max el pasado otoño, y en ella tiene ocasión además de exhibir sus dotes para el canto, con un amplio registro y notable afinación. Sus dotes interpretativas están fuera de toda duda, tanto para el público como para la crítica y el segmento más complejo, sus propios compañeros de profesión, que aplauden su desempeño en cada proyecto. Ayer, enfrascada en los ensayos de la obra, recibía las felicitaciones de un buen número de allegados que le expresaban su felicidad por la noticia.