Mosén Bruno regresa a las viñetas para salvaguardar el mundo rural del Pirineo

La primera entrega dejó huella. Tanto por el cariño que se le coge al personaje, como por su adaptación audiovisual, pues fue el hijo de Don Johnson quien protagonizó un corto narrando sus andanzas. Este 2022 Mosén Bruno está de vuelta con una aventura, si cabe, aún más loca que la anterior: “Es una mezcla de ciencia ficción con una película de Paco Martínez Soria”, explican desde GP Ediciones sobre una obra que es fruto de la colaboración del guionista Maxi Campo y los dibujantes Carlos Azagra y Encarna Revuelta.

En esta ocasión, Mosén Bruno viaja al futuro para luchar contra la despoblación, pues “en el año 2037 la civilización están en apuros por los problemas demográficos”, explican. Así, para impedir la desaparición de los pueblos del Pirineo, se recurre al cura montañés más deslenguado del Sobrarbe, que en esta segunda parte contará con la ayuda de un travieso monaguillo llamado Tomás.

“A Tomás sus amigos del pueblo le apodan 'Peligro', así que imagínate. Es el fiel escudero de Mosén y da mucho juego en la historia”, comenta Maxi Campo, que viene de publicar su primera novela, titulada ‘Las cenizas del éxito’.

“Un día me dijo el dibujante Azagra que el cómic era el cine de los pobres, y eso me gustó, así que abordé el guion como si fuera una película”, explica Campo, que ha cargado las tintas de surrealismo en esta ocasión.

Su protagonista, aunque es un hombre del siglo XIX, viaja al XXI y comprueba que puede seguir sacando partido a su sabiduría y sus “picardías ancestrales”. “Con el primer volumen, ‘Descubriendo a Mosén Bruno’, no me guardé nada, usé todo la biografía oficial y popular de la que había hecho acopio. Se sabe que hubo un personaje real y que fue cura de Saravillo, pero –a la vez– su figura tiene un halo entre legendario y fantasioso: la sabiduría popular le atribuye todo género de andanzas e historietas supuestamente inventadas. Ahora, al haber agotado la veta biográfica, era yo el que tenía que imaginar algo, ficcionar, y creo que he encontrado la manera de hacer que su regreso tenga sentido”, explica el autor.

La idea de dar continuidad a esta historia se remonta a 2018, cuando Campo presentó la idea a la editorial, adjuntando recortes de prensa de periódicos que incluían reflexiones sobre la despoblación. “A los pocos meses, el tema copaba las portadas y abría los informativos. Poder aportar desde las viñetas mi granito de arena en este asunto tan serio me hace feliz. Yo soy de pueblo (Aínsa), pero emigrado, y eso ronda en la mente siempre”, dice el guionista, que reconoce que la pandemia retrasó la previsión del lanzamiento.

Portada del cómica y retrato de familia de los protagonistas. GP Ediciones

De la parte gráfica del cómic se ocupan Carlos Azagra, que vuelve a demostrar su maestría con la plumilla (“el lápiz es de cobardes”, bromea) y Encarna Revuelta, que ya ha sido anteriormente la responsable de poner color a personajes como Makinavaja.

GP Ediciones vuelve a demostrar su apuesta por los autores aragoneses (el ‘Camino de sirga’ de Roberto Morote es uno de sus ejemplos más cercanos, aunque también ha editado a dibujantes como Laura Rubio u Óscar Sanz) y convoca para este sábado día 19 una doble presentación de este regreso del heterodoxo cura pirenaico: a las 12.00, los autores estarán en la librería oscense Masdelibros y, a partir de las 18.30, en Los Porches de Audiorama de Zaragoza.