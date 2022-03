Silvia de Pé, actriz: “Esta profesión es dura y ahora más, y por eso es muy importante avanzar juntos”

Los premios de la Unión de Actores tuvieron acento aragonés gracias a los galardones recibidos por las actrices Ana Labordeta y Silvia de Pé en la noche del lunes. Labordeta se alzó con el premio a mejor actriz secundaria de televisión por su papel en ‘Madres. Amor y vida’ y De Pé, el de mejor actriz protagonista en teatro por ‘El caballero incierto’. Además, esta sorprendió a todos con una petición de matrimonio en directo a Sergio, su pareja, desde el escenario.

Ana Belén y Nathalie Poza también optaban a este reconocimiento que la actriz zaragozana se llevó por su trabajo en la obra ‘El caballero incierto’ -un montaje codirigido por José Recuenco y el aragonés Alberto Castrillo-Ferrer, y que además cuenta con vestuario de Arantxa Ezquerro y música de David Angulo-, que comenzó a gestarse hace algo más de cuatro años, cuando De Pé quedó fascinada tras leer ‘La carne’, de Rosa Montero, y se enamoró del personaje de Josefina Aznárez que aparece en la novela de la autora madrileña. La intérprete decidió contactar con la escritora para hacerle una proposición fuera de lo común. Encontró su dirección de ‘email’ en internet y le envió una carta contándole que quería llevar a las tablas la historia de Josefina Aznárez.

"Era imposible levantar este proyecto de la nada. Pero los actores tenemos algo muy poderoso, la seguridad de que debemos dedicarnos a esto, contar y decir: “No es imposible”. Gracias, Sergio, mi amor, por decirme que no lo era y animarme a enviar ese correo a Rosa, por sostenerme día tras día. Te quiero, mi amor. Esto no lo iba a decir si no lo ganaba, así que: ¿quieres casarte conmigo?", sorprendió la actriz durante su discurso. El público se puso en pie y ella fue animada a bajar y fundirse en un beso con su pareja.

Tuvo palabras de agradecimiento para todos los compañeros que la han acompañado en esta aventura, un excelente espectáculo que pudo verse en el Teatro del Mercado, en Zaragoza, el pasado mes de diciembre. "Gracias a mi querido equipo soñado", dijo.

"Esta profesión es dura e implacable y ahora mucho más. El mundo convulsiona. Por eso es muy importante avanzar juntos. Pero este oficio también es hermoso y mágico y nos permite vivir sobrevolando la realidad como si estuviéramos dentro de un cuadro de Chagall, cerca de las estrellas. Le dedico este premio a Josefina. Este premio es tuyo y de todas las Josefinas del mundo", concluyó.

"Resaca emocional"

Ayer, la actriz confesaba que apenas había dormido tres horas y además tenía función de tarde en el Fernán Gómez de Madrid de la obra ‘Tea Rooms’. "Estoy con una resaca emocional que no le puedo ni contar. No me cabe toda la felicidad que siento y "quiero volver con ‘El caballero incierto’ a Zaragoza, por supuesto", subrayó. Ana Labordeta recogió por tercera vez un galardón de la Unión de Actores. La actriz aragonesa ha sido nominada en cinco ocasiones por diferentes trabajos en teatro y televisión. El que obtuvo ahora le hizo "mucha ilusión. La verdad es que no lo esperaba. Además, el calor, el cariño y el amor que recibió fue impresionante. Lo disfruté mucho. Que te den un premio los compañeros hace doble ilusión porque saben que es una profesión llena de luces pero también de incertidumbres", comentó.

También estaba nominado el actor aragonés Jorge Usón a mejor actor protagonista de teatro por ‘Con lo bien que estábamos (Ferretería Esteban)’. "Qué pena no haber hecho un pleno con Jorge. Pero es fantástico que se lo hayan dado a Silvia. Hace un trabajo impresionante. Está soberbia", añadió Labordeta.

‘El buen patrón’, con Javier Bardem como gran embajador, fue el título más reconocido en la 30 edición de los premios anuales de interpretación que concede la Unión de Actores y que se entregaron este lunes en una ceremonia en el Teatro Circo Price en la que se volvió a escuchar el "no a la guerra".