Rosalía lanza 'Hentai', su canción más sexual y último avance de 'Motomami'

La cantante Rosalía ha publicado este miércoles el tema 'Hentai', el último adelanto de su próximo álbum, 'Motomami', que saldrá el próximo viernes 18 de marzo.

'Hentai' es una canción provocativa y un "tema clave" del nuevo álbum, informa la promotora Sony Music en un comunicado.

También ha publicado el "íntimo y sensual" videoclip de la canción, dirigido por Mitch Ryan.

La ganadora de un premio Grammy publica 'Hentai' tras dar a conocer otros temas que conformarán su nuevo álbum, como 'La fama', junto a The Weeknd, 'Chicken Teriyaki' y 'Saoko'.

Además, ofrecerá el 17 de marzo un espectáculo virtual a través de TikTok donde interpretará 14 canciones de 'Motomami' antes de la fecha de lanzamiento oficial del álbum, "en un espectáculo a gran escala en el que cada canción tendrá un visual y una sensación única".

Letra completa de 'Hentai'

Te quiero ride,

como a mi bike.

Hazme un tape modo Spike.

Yo la batí, hasta que se montó.

Segundo es chingarte.

Lo primero es Dios.

So so so so so so good.

Good so so so good mmm so good

Enamorá de tu pistola.

Roja amapola.

Crush esa ola,

casi me controla.

Te quiero ride,

como a mi bike.

Hazme un tape, modo Spike.

Caro como me tiene

un diamante en la punta.

Siempre me pone

por delante esas putas.

So so so so so so good

So so so so good mmm so good

Bebé te quiero comer.

Ya te quiero hacer.

Hentai.

Ya te quiero hacer.

Hentai.

Ya te quiero hacer.

Hentai.

mmm Hentai