¿Un paracaídas multicolor, sobre la bola del mundo y en la plaza del Pilar?

La bola del mundo que Paco Rallo esculpió hace tres décadas para la ciudad de Zaragoza tiene asiento permanente en la plaza del Pilar desde el 8 de mayo de 1991. Está junto a la Fuente de la Hispanidad, concretamente al lado del estanque con el contorno de Centroamérica y Sudamérica. Este domingo 13 de marzo, este globo terráqueo de hormigón, con relieves pero sin océanos (el de Rallo no es tan grande: tres metros de diámetro, aproximadamente 4.247.333 veces más pequeño que el real) quedó cubierto por un paracaídas multicolor, casi de juguete. Sobre él, un paracaidista sin otra equipación que un mono ‘enterizo’ rojo en licra que le cubría por completo, cabeza incluida. La encarnada figura estuvo sobre el globo terráqueo -otrora gris, multicolor por un rato- durante una hora y diez minutos, ante el pasmo y la sonrisa de los paseantes, que de todo hubo.

Tras la iniciativa estaba una mancuerna artística formada por los jóvenes músicos experimentales Rosin de Palo y el artista Alberto Monreal. No se trataba de copiar a Christo, el artista búlgaro fallecido en 2020 que envolvía en telas grandes obras arquitectónicas. Más bien se trató de una ‘performance’ encaminada a despertar la curiosidad sobre la banda, que hace apenas unas semanas sacó su primer disco, ‘Lo que dura un recreo’. De hecho, los aliados coyunturales (y domingueros: pura alevosía) en la tarea de epatar ciudadanos llamaron a la idea ‘El mundo, un recreo’.

La gente jugó a las quinielas con el fenómeno. “El monigote rojo es Putin, que aplasta el mundo” fue una de ellas, aunque la actitud del personaje no era precisamente sociópata y se acercaba más bien a lo contemlativo. También hubo quien dijo “será promoción del nuevo disco de Rosalía” o incluso “marcianos, ya es lo que nos falta”. No faltaron quienes pidieron explicaciones al personaje, que mantuvo el mutismo para no romper la burbuja del misterio.

'El mundo, un recreo' es el nombre de la performance que realizó la dupla compuesta por la banda musical Rosin de Palo y el artista Alberto Monreal en la plaza del Pilar este domingo 13 de marzo.

En un momento dado, el flaco encarnado se bajó de la bola y enfiló la calle Alfonso hasta la plaza de España, haciendo así su particular reivindicación de la hora del recreo y dando tácitamente por válidas todas las teorías al respecto de su presencia, incluyendo la invasión marciana… o la implicación de Rosin de Palo, cuya iconografía empieza a ser popular en el mundo de la música local.