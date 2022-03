El actor Luis Tosar: "Hay diferencias con este 'no a la guerra'"

El actor Luis Tosar, que estrena este viernes 18 de marzo su nueva película 'Código emperador', ha asegurado que "hay diferencias" con la actual situación de conflicto entre Ucrania y Rusia y la que llevó al mundo de la cultura a decir 'no a la guerra' hace casi 20 años con la invasión a Irak, añadiendo además que "hay que tener cuidado con cómo se manejan los mensajes".

"Hay mensajes que no se pueden cruzar. En su caso, cuando salió el 'no a la guerra' de Iraq, había una invasión en que parte del país se movilizaba, y el mundo de la cultura muchísimo, porque nos estaban metiendo en una guerra que no tenía ningún sentido. Ahora solo sería equiparable a que fuésemos con Putin a invadir Ucrania, cuando justamente estamos en el lado contrario", ha explicado en una entrevista con Europa Press el actor.

Para Tosar, "está claro que siempre hay que decir 'no a la guerra'", si bien instando a tener "cuidado con cómo se maneja" este mensaje. "La guerra ya está aquí, pero es algo que ha provocado Rusia y no tiene nada que ver con nosotros", ha añadido Tosar, quien además considera "delicada" la 'cultura de la cancelación' que se ha instaurado con artistas rusos.

"Habrá una buena parte de artistas rusos que estarán muy avergonzados con la situación y seguramente estén pagando justos por pecadores. Pero cuando estás metido en un cirio así y un desastre que está dejando este señor, tiene que tener algún tipo de sanción y las sanciones al final abarcan a todos", ha lamentado.

En cualquier caso, el intérprete gallego considera que las representaciones artísticas que tengan que ver con algo institucional "sí seguramente sean susceptibles de ser canceladas, más como símbolo que como otra cosa". "Pero después, ponerse a discernir quién es 'proPutin' y quien no...me parece delicado esto de la cancelación sí porque sí", ha indicado.

En 'Código Emperador', Tosar interpreta a un agente experto en obtener información comprometida de políticos o dirigentes de toda clase, un trabajo asociado a lo que viene ser llamado 'las cloacas del Estado'. "Deberíamos pensar que sería mejor que no existen, pero sería iluso, porque siempre va a haber intereses ocultos para que las cosas se muevan lo justo", ha apuntado.

No obstante, Tosar no justifica la existencia de estos 'fontaneros' del Estado, aludiendo a la figura del conocido excomisario José Luis Villarejo, acusado de varios delitos pendientes de juicio. "Quiero pensar que no necesitamos 'villarejos' para que esto funcione, si todo funcionase bien no debería. Pero vivimos en una sociedad mucho más oscura de lo que queremos", ha lamentado.

"Todos queremos pensar que los organigramas de los partidos políticos son transparentes y se basan en principios firmes, pero realmente no lo cumplen y lo vemos todos los días", ha alertado, criticando a los políticos españoles. "Basta un seguimiento semanal para ver que incurren en dos o tres incoherencias con respecto a lo que dijeron apenas unos días antes", ha añadido.

Así, ha puesto como ejemplo la reciente coalición de Gobierno entre el PP y Vox en Castilla y León. "Hace nada decían que eso no iba a ocurrir jamás, pero ya ves, las cosas pasan: así son las cosas y la política funciona así, diciendo lo contrario del día anterior", ha apuntado Tosar.

El actor gallego se ha mostrado de hecho desilusionado con que este pacto haya llegado ya con Feijóo al frente de los 'populares'. "Feijóo era contrario a mis ideas políticas, pero había conseguido que en Galicia no hubiese representación de Vox en el parlamento gallego. Ahora está permitiendo que su partido pacte con ellos y entren en las instituciones", ha concluido.