Una mujer (y sus contradicciones)

Desconozco la razón por la que ‘La peor persona del mundo’ ha recibido este título. Porque esta película noruega, firmada por un cineasta como Joachim Trier, en cuya aún corta filmografía figuran títulos en torno a la mujer tan interesantes como ‘El amor es más fuerte que las bombas’ y ‘Thelma’, no se refiere a una mala tipa, ni a una señora de conducta que no nos guste. No, lo que propone es la historia de una mujer, con sus contradicciones a cuestas, con su forma de enfrentarse a la vida y, especialmente, a las relaciones sentimentales, con sus dudas y sus desvaríos, sus deseos y sus ganas de vivir, con su necesidad de sentirse querida y, al mismo tiempo, libre y sin ataduras, ni en la pareja ni, llegado el caso, en la maternidad.

‘La peor persona del mundo’ viene a ser lo más parecido a una aproximación a un tipo de mujer. En este caso, una joven a punto de cumplir los treinta años que tiene muy claro, o cree tener muy claro, no tanto lo que quiere hacer con su vida, sino lo que no quiere hacer con ella. Ello implica cero compromisos, pero, también, un cierto grado de riesgo. Que eso es, también, lo que significa la libertad, renunciar a muchas cosas que no nos disgustan, como la seguridad.

'la peor persona del mundo' **** Dirección Joachim Trier Guión: Joachim Trier y Eskil Vogt Fotografía: Kasper Tuxen. Música: Ola Flottum. Intérpretes: Renate Reinsue, Anders Danielsen Tie, Herbert Nordrum, Silje Storstein.

Noruega. 2021. 121 minutos.

A partir del retrato de esa joven -maravillosa y perfecta en su papel Renate Reinsue, ganadora de varios premios por su trabajo, entre ellos, el de mejor actriz del último Festival de Cannes-, Joachim Trier desarrolla, al mismo tiempo, una de las más bonitas y complejas historias de amor que yo recuerde haber visto en el cine en los últimos años, drama sentimental que viene a enriquecer un argumento inmenso en matices y personajes e, igualmente, en personalidades. Película con un par de nominaciones a los próximos Óscar, ‘La peor persona del mundo’ es una obra que se alimenta y crece y crece conforme transcurre, hasta convertirse en un filme estupendo con una historia hermosísima sobre personajes tan reales como complejos.