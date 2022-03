Julio Bellido: "Pisar las tablas del Principal es una felicidad plena para mí"

Lleva la jota hasta en la inicial de su nombre y empezó a cantar desde muy joven. ¿Le viene de familia?

Lo que sí me viene de familia es la música. Por parte de mi padre pertenecemos todos a Ainzón, pero en concreto me viene por la rama de Mercedes, mi abuela paterna, los Bayona, todos músicos. Varios de mis tíos tocaban la guitarra, la bandurria, cantaban o tocaban la corneta. Mi tío Perfecto fue director de la banda de Ainzón, mi padre toca el saxofón y mi abuela canta muy bien.

Y en la jota ¿cómo se formó?

Empecé en Raíces de Aragón desde muy pequeñito, en el colegio, con Ángel Martínez. Y después, cuando empecé a crecer, me pasé a Baluarte Aragonés.

Creo que usted iba para maestro hasta que el cabaret El Plata se cruzó en su camino.

Efectivamente, estudié Magisterio, pero la jota me llevó a El Plata. Daba clases con Eva Gonzalvo Montañés, que era la directora de voces de Baluarte Aragonés, y después ya pasé a la Escuela Municipal, con Begoña García, de quien sigo siendo alumno. En el nuevo espectáculo que ideó Bigas Luna buscaban un jotero un poco diferente, que se saliera de los cánones. Begoña pensó en mí, fuimos a hacer una prueba un día que me citaron y allí me quedé.

Y de allí a ‘The Hole’...

Un día vinieron a vernos de las compañías Yllana y Letsgo, creadoras del espectáculo junto a Paco León. Y a partir de entonces surgió esta aventura.

¿Qué números ha interpretado e interpreta en ‘The Hole’?

En el primer ‘The Hole’ hacía un número que despertaba la atención del público y que yo llamaba de frenazo. Bigas Luna decía que al público no hay que darle siempre patatas porque luego no te coge las judías verdes. Cantaba un fado portugués. Era un número muy intimista. También he interpretado muchos cuplés, que es algo que llevo en la sangre a raíz de trabajar en El Plata. En ‘The Hole Zero’ canté temas de David Bowie o Whitney Houston. Y ahora, en ‘The Hole X’, interpreto una canción nueva de Rocío Jurado y el ‘Yes sir, I can boogie’ de Baccara, que tuvo mucho éxito en ‘The Hole Zero’.

Además de su trabajo en este ‘show’ ha tenido tiempo de dar rienda suelta a otros proyectos...

La suerte que tengo con ‘The Hole’ es que en ocasiones me permite hacer otras cosas. Puse en marcha la obra ‘Del amor al odio’ junto a la directora artística Reme Gómez, luego me llamaron para asistir al homenaje a José Oto en el Teatro de las Esquinas. También participé en la pasada edición del Certamen Oficial de Jota de Zaragoza, donde me llevé el segundo premio, y el Premio Extraordinario en el XXIX Certamen de Jota ‘Ciudad de Huesca’ en 2020, antes de la pandemia.

¡No para!

Aparte de esto sigo estudiando una carrera de música a distancia. No he dejado el tema de la indumentaria y he participado en varias exposiciones y charlas. Ahora tengo en proyecto una cosa que no puedo desvelar, pero tiene que ver también con el folclore. Estoy ensayando otra obra de teatro nueva que, si todo va bien, estrenaré el próximo año en Madrid.

¿Cuándo comenzó a coleccionar indumentaria tradicional?

A los 14 o 15 años. Ahora mismo estamos inmersos con mis compañeros de Somerondón, Chusa Ruiz y Pepe Chain, en un estudio de documentos antiguos y si todo va bien los sacaremos a la luz. También acabo de finalizar un máster de conservación y restauración de textiles antiguos. Me da tiempo a todo (ríe).

¿Le hace especial ilusión volver a casa, al Teatro Principal?

Por supuesto, qué le voy a contar. Volver a casa siempre me da un alivio y me permite respirar. Subirse al escenario del Principal no es fácil para quienes nos dedicamos al mundo del espectáculo en Zaragoza. Para mí es una felicidad plena poder pisar esas tablas por las que tanta gente ha pasado.