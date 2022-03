Un hombre bueno, pese a los demás

Desde que estrenara ‘A propósito de Elly’, el cineasta iraní Asghar Farhadi ha ido construyendo una filmografía memorable de la que a mi siempre me han sorprendido dos constantes. Por un lado, su capacidad para, a partir de un hecho aparentemente nimio, o de una situación no especialmente destacada, ir trenzando un relato en el que todo se complica para sus protagonistas hasta llevarlos a un punto en el que el absurdo puede convertirse en tragedia. Por otro, la creación de personajes con un mundo interior muy intenso y a los que vemos desnudarse lentamente hasta dejarse ver.

Reconozco que me gusta casi todo el cine de Farhadi, y no solo ‘Nader y Simin, una separación’ o ‘El viajante’, con las que ganó dos Óscar. Me gustó mucho también ‘Todos lo saben’ y me ha parecido estupenda ‘Un héroe’, todo un tratado sobre lo que puede llegar a soportar un ser humano que es fundamentalmente bueno, pero parece tener demasiadas cosas en su contra. La película, que ha recibido numerosos premios, algo a lo que ya está acostumbrado este cineasta, cuenta la historia de un hombre honrado al que la mala suerte -una deuda que no ha podido pagar- lleva a la cárcel.

Durante dos días de permiso, este hombre tratará de solucionar sus problemas, pero su honradez tendrá que enfrentarse al papel de los demás: los funcionarios de la cárcel y los medios de comunicación, dispuestos a convertir su historia en un espectáculo televisivo; el hombre que le prestó el dinero y quiere que siga en la cárcel…

'un hombre' **** Director y guionista Asghar Farhadi. Fotografía: Ali Ghazi y Arash Ramezani.Ali Ghazi y Arash Ramezani Intérpretes: Amir Jadidi, Abolfazl Ebrahimi, Mohsen Tanabandeh, Sarina Farhadi. Irán. 2021. 127 minutos.

Son, todos estos y muchos más, pequeños detalles que Farhadi va reuniendo hasta componer una gran película en la que la moralidad, o la ausencia de ella, es el elemento que sobrevuela a cada uno de sus personajes.

Unos actores estupendos –en concreto Amir Jadidi en su interpretación de ese hombre bueno y honrado–, un excelente director y una historia intensa, emotiva, llena de sentimientos cruzados, más real de lo que pueda parecer, componen ‘Un héroe’, muestra espléndida del mejor cine.