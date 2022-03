Violinista ucraniana en Zaragoza: “Estoy rota de llorar por lo que sucede en mi país”

La artista ucraniana Teresa Polyvka lleva dos décadas en España. Desde 2001. Es violinista y está vinculada al grupo teatral Che y Moche, a la Orquesta del Teatro de las Esquinas, y suele realizar numerosos espectáculos. Es una instrumentista con gran personalidad, pura energía, y contagia en cada espectáculo su pasión, su vehemencia y su virtuosismo. Este miércoles 9 de marzo a las 21.00 en el Teatro de las Esquinas, Che y Moche repone una de sus obras más conocidas, ‘El funeral. Oua Umplute’, una gran fiesta musical, en una función concebida para apoyar a Ucrania y su población donde la presencia de Tereza cobra un protagonismo más importante.

“Estoy rota de llorar. Esto es un sinvivir. Todos los días, a primera hora, como hacen los maestros del colegio, paso lista: llamo a todos mis familiares en Leópolis (Lviv en ucraniano) a ver si todos están bien, si ha pasado algo o si han podido pasar a Polonia, que está a 50 kilómetros”, dice Tereza, a la vez que advierte: “No sé lo que pasará en el concierto. No sé si tendré la concentración suficiente para poder tocar. Si rompo a llorar, como me ha sucedido estos días con las noticias, ya no puedo parar. Si no tengo fría la cabeza, sé que voy a llorar. ¡No puede imaginarse cuánto he llorado, claro!”, confiesa.

Tereza con su instrumento. Che y Moche.

Tereza cuenta que está muy afectada. “Por los 45 millones de ucranianos y por los hombres de mi familia, que se quedan allí. El marido de mi tía; los novios y maridos de mis sobrinas. Tanta y tanta gente”. Recuerda que no es que todos se queden para luchar con las armas, sino para labores básicas de intendencia y apoyo. “Una guerra acaba con todo y no se sabe cuándo puede parar. Es espantoso”, dice.

A la vez, desde su casa, colabora en todo lo que puede en los pequeños detalles de logística, de envíos, de recepción de gente que se va y elige Zaragoza… “Putin nos metió el conflicto en casa hace ocho años. Cuando subió al poder ya le dijo al presidente Bush, creo que era él, que su sueño era reconstruir la gran Rusia. Nadie le hizo caso entonces, pareció una locura o una exageración, pero no ha parado desde entonces. Y ya vemos lo que ha hecho en Moldavia, en Georgia o en Bielorrusia. No se ha contentado con Crimea, sino que no ha parado y no tiene escrúpulos”, afirma.

En Zaragoza, Tereza está en contacto con la Asociación Ucraniana de Residentes en Aragón (AURA), que “se preocupan hasta de lo mínimo como un cepillo de dientes, todo lo que es la vida. A la vez ayudamos a organizar transportes y buscamos casas o familias de acogida. Estos días yo acogeré en mi a una tía, a una sobrina y su bebé”.

‘El funeral. Oua Umplute’ se estrenó hace quince años. Ya ha superado las 1.000 representaciones y se ha representado en festivales como el de Edimburgo, Aurillac, La Habana, Kiev, México y Bolivia. El argumento es, de entrada, gracioso: un grupo de músicos zíngaros invitan al público a celebrar el funeral de su abuelo Dimitri, y en ese ritual se darán un sinfín de situaciones increíbles, donde se mezclan el teatro y la música original. La dirección es de Joaquín Murillo, al que acabamos de ver en plenitud en ‘El viejo y el mar’ en el Principal, que también actúa. Además de él y de Teresa, el cuarteto lo forman Kike Lera, Fran Gazol y David Sánchez. La compañía promete “una sesión inolvidable llena de sorpresas y humor” y en este caso más, porque, anuncia Tereza, al final se tocarán canciones ucranianas.

“Hay tres tipos de entradas, de 10, 20 y 30 euros, y se vende una fila cero de apoyo a Ucrania. Toda la recaudación será entregada a la Asociación Ucraniana de Residentes de Aragón (AURA) para que gestione los fondos como crea conveniente para nuestros compatriotas -dice Tereza Polyvka-. La fila cero se mantiene hasta el día 13 en todos los espectáculos en el Teatro de las Esquinas”.

Che y Moche en una función de 'El funeral. Oua Umplute'. Archivo Che y Moche.

En estos días de barbarie, todas las manos serán pocas.