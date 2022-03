Samantha Hudson sobre Greta Thunberg: "La tenéis idealizada. Es el demonio"

La artista Samantha Hudson visitó en la noche del lunes el programa de Movistar 'La Resistencia' donde demostró que no tiene problemas en hablar sobre cualquier tema o personaje.

"¿Te gusta la naturaleza? ¿El campo?", preguntaba Broncano, a lo que la cantante respondió: "el ecologismo me da rabia. También me da rabia que no le puedas pegar una patada a Greta Thunberg y quedarte a gusto porque se supone que está mal". Algo que sorprendió al presentador y se interesó por conocer el por qué de este odio hacia la activista medioambiental sueca.

Hudson insistió en que el presentador invitara próximamente a la activista al programa para preguntarle personalmente sobre este motivo. "Le hemos invitado muchas veces", respondía Broncano, aunque "no tenemos su email, ha sido de forma platónica".

No sé si vendrá alguna vez Greta Thunberg al programa pero si viene, que venga con @badbixsamantha y que se conozcan :D pic.twitter.com/k3InxgmnAA — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 7, 2022

La cantante reconoció que Thunberg "es tenaz, constante, tiene unos ideales muy férreos y es una tía de puta madre". "Le gusta el planeta", añadía el presentador del espacio de Movistar a favor de la sueca. "Pero le daría una patada en la cara. Déjame tranquila", replicaba Hudson.

Broncano trataba de indagar en los motivos de esta enemistad y defendía a la activista entre risas: "Le gusta el planeta en el que vives tú, te esta defendiendo. Le gustan las ardillas, los mapaches...". "Yo no he elegido nacer aquí", replicaba la cantante, "siento que si dependiera de Greta Thunberg salvar mi vida, me dejaría morir".

"No me enfado, yo haría lo mismo. La tenéis idealizada, es el demonio", concluía Samantha Hudson. Desde la cuenta oficial de Twitter del programa, cuestionaban si alguna vez acudirá Thunberg al espacio de humor presentado por Broncano, pero de ser así, pedían que lo hiciera con Hudson para "que se conozcan".