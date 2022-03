La película 'Retorno al pasado' con Robert Mitchun y Kirk Douglas se proyecta esta semana en Zaragoza

La película 'Out of the Past/Retorno al pasado', del director Jacques Tourneur, e interpretada por Robert Mitchum, Jane Greer y Kirk Douglas se proyecta en la filmoteca de Zaragoza este miércoles, 9 de marzo, a las 18.00 y este jueves, día 10, a las 20.00 horas.

Esta cinta, rodada en 35 milímetros en el año 1947, y de 97 minutos de duración se podrá ver dentro del ciclo de cine negro programado por la filmoteca municipal.

Cuando rueda 'Retorno al pasado', Jacques Tourneur es ya un director célebre por su capacidad de crear "atmósferas extrañas" a través de la iluminación, una puesta en escena con un uso ejemplar del fuera de campo y utilizando el sonido como elemento dramático. Con estos recursos dirige dos auténticos clásicos del fantástico como 'La mujer pantera' (1942) y 'Yo anduve con un zombie' (1943) y, en 1947, uno de los títulos más singulares del cine negro norteamericano.

En 'Retorno al pasado' imprime a sus imágenes una extraña atmósfera onírica. Una atmósfera que envuelve al protagonista para atraerlo al abismo de un pasado que impregna de sombras todas las imágenes. La magnífica fotografía en blanco y negro es de Nicholas Musuraca.

En esta cinta, el protagonista, Jeff Bailey, un antiguo detective, posee una gasolinera en un pequeño pueblo, donde lleva una vida tranquila y sencilla. Sus amores son la pesca y una joven con la que quiere casarse.

Inesperadamente, recibe la visita de un viejo conocido que le anuncia que el jefe quiere verlo. Bailey se ve entonces obligado a contarle a su novia su turbio pasado.