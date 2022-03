'The Batman': inmersión en las sombras

La riqueza de los grandes personajes tiene una de sus manifestaciones en la variedad de retratos y matices establecidos desde una base reconocible. Representada por Robert Pattinson y orquestada por Matt Reeves, ‘The Batman’, puesta de largo de la última modulación cinematográfica en torno al hombre murciélago, toma el factor de la noche, el tormento del icono y la turbia singularidad de Gotham para conducir a la inmersión en las sombras, las del vigilante y las de una ciudad corrupta y decadente. Un cauce articulado mediante la incidencia en las formas del ‘noir’ y del ‘thriller’ a la caza del asesino y en los rasgos detectivescos del oscuro héroe, volcado en la investigación de los crímenes y las pistas encriptadas que deja un perturbadísimo Enigma.

Reeves, quien en la nueva trilogía de ‘El planeta de los simios’ demostró lo que puede aportar al ‘blockbuster’, despliega una película imponente y magnética en virtud de su atmósfera, sus texturas, la fuerza visual y los momentos detenidos. Lo envolvente fluye en una narración ante todo inspirada a la que no le pesan sus tres horas, aunque quizá el clímax decaiga un poco (no así el cierre) y se detecten ciertos ensimismamientos fruto de la ambición.

'The batman' **** Dirección: Matt Reeves. Guión Matt Reeves y Peter Craig. Intérpretes: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis y Colin Farrell. 'Thriller' y acción, 175 minutos. Estados Unidos, 2022

Más allá de lo que evoca acerca de estos tiempos, la obra transmite de modo permanente el estado emocional y la fijación obsesiva del protagonista, realidad interior plasmada con presencia y relieve por Pattinson. En el perfil, más Batman y menos Bruce Wayne que nunca, cobran relevancia los vínculos con el honesto Gordon y con una Selina Kyle atrayente y diferente. El impacto en la vía secundaria lo ostentan no obstante Paul Dano (atención a su rol de demente que exhibe las mentiras del sistema) y John Turturro, sin olvidarse del aspecto de Colin Farrell. El desarrollo reviste resonancias heterogéneas como la cuestión de los pecados de los padres y el recordatorio de que los que mandan no se ven.