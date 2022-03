Chanel, sobre 'SloMo': "Me siento orgullosa de la letra que canto"

Ilusionada "porque esto empieza y con ganas de escenario", la representante de España en Eurovisión 2022, Chanel, llega a su primera parada internacional, Portugal, "muy orgullosa" del tema 'SloMo' y su letra, que defenderá con su "armadura de mujer y de ser humano".

"Me siento orgullosa de cantar la letra que estoy cantando. Todo el mundo tiene una opinión y es respetable, pero tengo la mía y al final defiendo este tema con todo, con mi armadura de mujer y de ser humano también, y me lo paso muy bien", sostiene tajante la artista.

Chanel (La Habana, 1991) participa este lunes en la que es su primera parada internacional, como invitada de la segunda semifinal del Festival da Canção, certamen del que saldrá el representante portugués el próximo sábado, y deja la puerta abierta a más países.

Desde su victoria en el Benidorm Fest el pasado 30 de enero ha notado una evolución "increíble" a nivel profesional con mucho trabajo, entrevistas y sesiones de fotos.

"Está siendo muy divertido porque estoy conociendo mucha gente nueva, teniendo conversaciones interesantes sobre arte y disfrutando el proceso, que es lo importante. Espero que siga evolucionando hacia ese lugar", cuenta entre sonrisas.

Centrada en Eurovisión

Chanel Terrero, una catalana de La Habana curtida en musicales como "El Rey León", sorprendió con su victoria en el Benidorm Fest, lo que la convertía en representante de España en Eurovisión. Una sorpresa tildada de injusta por algunos usuarios en las redes que ya forma parte del pasado.

"Pasado pisado. Esto ya pasó y ahora mismo estoy supercentrada en Turín, en estar en Portugal, en la siguiente parada y en los siguientes ensayos. También he recibido mucho cariño en redes sociales y esto me lo llevo", explica.

Desde su coronación, la letra generó otra polémica. Algunos políticos y usuarios denunciaron que la canción remite a la prostitución y RTVE anunció que lo dejará en manos de su Observatorio de Igualdad, pero ¿de qué va 'SloMo'?

"'SloMo' es una armadura de seguridad, la escuchas y quieres bailar y disfrutar y quieres perrear hasta el suelo en pijama o vestido de gala. Da igual. Va de pasárselo bien y de sentirse grande", insiste.

Ante la posibilidad de que el Observatorio de Igualdad decida cambiar la letra, prefiere no contestar: "ya veremos qué pasa".

A por todas

A nivel internacional las críticas hacia la española son muy positivas y aseguran un buen puesto para España en el certamen eurovisivo, sumado a las altas visualizaciones y escuchas de la canción.

"Es muy halagador y me da mucha energía ver que la gente está ilusionada con 'SloMo' tanto como nosotros. Que fuera estén ilusionados con el proyecto suma a la propuesta. Ayuda a ensalzar. No me siento presionada", explica.

Cuando ya se conocen 28 de las 40 canciones que participarán en el festival europeo, que se celebrará en mayo en Italia, Terrero ya tiene una favorita, la de la albanesa Ronela Hajati, 'Sekret': "Me parece maravilloso ver a otra mujer partiéndolo en el escenario. Me emociona", explica.

Aunque "seguramente" habrá más actuaciones fuera de España, su próximo destino será la "Barcelona Eurovision Party" el 26 de marzo. Tenía previsto cantar en la fiesta "PreParty" madrileña, pero no podrá por la coincidencia con su viaje a Miami (EE.UU.), donde desarrollará nuevos proyectos.

"Me sabe fatal, pero de repente tenemos mucho trabajo por delante y hay veces que las fechas se cruzan. En este caso ha sido así. Me hubiera encantado compartir con todos", lamenta, con la esperanza de que la próxima sea pronto.

La semana pasada rodó un videoclip "glam, elegante y sensual" de 'SloMo' que no pasará desapercibido, con su viaje a Miami vendrán "cositas" y, sobre el diseño de su vestido, ni confirma ni desmiente que sea de Carmen Farala. El objetivo lo tiene claro: "Vamos a por todas. Nosotras, nosotres, todos, a por todas".