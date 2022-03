Pablo Milanés: "Desde los 5 años hasta hoy, mi único cometido ha sido la música"

El 24 de febrero cumplió 79 años. ¿Es la música la mayor certeza que ha abrazado en este largo camino?

Así es, toda mi vida ha estado dedicada y lo está a la música. Desde los 5 y 6 años, en los que me presentaba a concursos en la radio hasta hoy en día, mi único cometido ha sido la música.

¿Sigue sorprendiéndose del mágico poder que tienen las canciones, en ocasiones sanadoras, en otras motivadoras…?

Desde luego, no sólo lo veo en mí mismo, sino en lo que la música significa y genera en a las personas. En ocasiones, la genta me cuenta anécdotas preciosas en relación con ella. La música acompaña, nos hace pensar y en ocasiones es como un fiel amigo, al que siempre recurrimos.

Un año después de arrancar la gira ‘Días de Luz’ en el Auditorio Carlos Saura de Huesca regresa a Aragón, concretamente a Zaragoza. ¿Cómo ha transcurrido este año musicalmente hablando?

No he parado de dar conciertos, que es lo que más me gusta hacer. Siempre tengo también alguna colaboración en el estudio, generalmente para jóvenes que me piden apoyo y con otros compañeros de profesión, pero sin duda, lo que más placer me produce son los conciertos en directo. El año pasado tuvimos la oportunidad de presentarnos en muchísimas ciudades de España y hacer una gira de cinco ciudades en Estados Unidos.

En Aragón es muy querido, ha tocado en fiestas y en festivales desde hace varias décadas. ¿Cómo valora la admiración y el respeto que genera?

Pues a su vez, con mucho respeto. Que hoy en día alguien se tome el tiempo de venir y sentarse a escucharme es un acto que valoro mucho; siempre lo he hecho, tanto fuese para aforos grandes, como para otros muy pequeños y siempre he sido muy querido en estas tierras.

¿Cómo gestiona uno ser receptor del cariño de tanta gente de tantas ciudades y países, al ser sus canciones actores incrustados en sus vidas?

Siempre con mucho agradecimiento. La verdad es que en cada concierto que me presento, independientemente del país o ciudad que sea, la recepción es muy entrañable. Eso es una suerte.

En sus recitales combina sus clásicos con canciones recientemente compuestas. ¿Cómo es su método de composición, qué trabajo hay detrás de cada una de sus canciones?

Imagínese, son tantas canciones que a veces me cuesta elaborar un repertorio, pero siempre trato de que no falten algunos de los clásicos que la gente espera, y otras canciones nuevas, más recientes. De hecho, hace poco he estado componiendo y el método es el mismo de siempre: me siento ante mi guitarra y una grabadora (de cinta) que tengo hace décadas y ahí voy haciendo poco a poco las melodías.

¿Cuál es el secreto para que la llama de la pasión por la música le siga empujando a seguir recorriendo el mundo?

No creo en secretos, en mi caso es una vocación apasionada desde muy pequeñito.

¿En qué proyectos anda enfrascado más allá de la gira?

En varios, como le comenté, hago colaboraciones con artistas que me invitan a participar en sus trabajos, pero, de forma particular, tengo previsto publicar un disco propio con canciones compuestas en los últimos tres años y, por otro lado, muy pronto saldrá a la luz un disco con temas de mi repertorio llevados a la salsa.