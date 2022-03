Carlos Saura recibirá la Biznaga de Honor del Festival de Málaga

Once largometrajes españoles y ocho iberoamericanos competirán en la sección oficial del vigésimo quinto Festival de Cine en Español de Málaga, que se celebrará del 18 al 27 de marzo y homenajeará con una Biznaga de Honor al cineasta Carlos Saura. El aragonés, de 90 años, está en plenitud de facultades: trabajando en el montaje de 'Orígenes del arte, una cinta sobre la pintura paleolítica; y ultimando el guión de una serie sobre Federico García Lorca.

El director del Festival, Juan Antonio Vigar, destacaba ayer en la presentación del festival que, después de dos años con las fechas desplazadas a causa de la pandemia, el certamen regresa a marzo, porque "las películas que se estrenarán en primavera encuentran un mejor acomodo en la cartelera".

También se recuperan algunas de las «señas de identidad» del Festival, como su alfombra roja, gracias a la mejora de la situación sanitaria, y porque "lo presencial sigue siendo esencial" para el certamen, según Vigar. La sección oficial de largometrajes «mantiene el modelo de cada año», porque el Festival de Málaga "es la casa común del cine español» y por ello «tienen cabida todos los formatos y miradas".

A los títulos ya anunciados en sección oficial se unen las películas españolas 'El test', de Dani de la Orden; 'Cinco lobitos', de Alauda Ruiz de Azúa; 'La cima', de Ibón Cormenzana; 'Mi vacío y yo', de Adrián Silvestre; 'Nosaltres no ens matarem amb pistoles ('Nosotros no nos mataremos con pistolas)', de María Ripoll, y 'La voluntaria, de Nely Reguera.

Filmes iberoamericanos

Competirán además las iberoamericanas 'The Gigantes, de Beatriz Sanchís' (México-EE. UU.); 'A Mäe' ('La madre), de Cristiano Burlán (Brasil); 'Lo invisible, de Javier Andrade (Ecuador-Francia); 'Utama', de Alejandro Loayza Grisi (Bolivia-Uruguay-Francia); 'Mensajes privados', de Matías Bizé (Chile); 'Almost in Love' ( 'Ámame), de Leonardo Brzezicki (Argentina); 'Cadejo blanco, de Justin Lerner' (Guatemala), y 'Libre, de Natural Arpajou (Argentina).

El festival ya había avanzado que 'Código Emperador, de Jorge Coira, será la película inaugural, mientras que 'Llenos de gracia, de Roberto Bueso, se presentará en la clausura fuera de concurso. También, 'Canallas, de Daniel Guzmán; 'La maniobra de la tortuga, de Juan Miguel del Castillo; 'Las niñas de cristal, de Jota Linares; 'Llegaron de noche, de Imanol Uribe, y la presencia fuera de concurso de 'Alcarràs, de Carla Simón, Oso de Oro en Berlín.

En pases especiales fuera de competición se ofrecerán 'Sin ti no puedo, de Chus Gutiérrez; 'Camera Café', de Ernesto Sevilla; 'La piel en llamas', de David Martín Porras; 'Sinjar', de Ana Bofarull; 'Toscana', de Pau Freixas, y 'Héroes de barrio', de Ángeles Reiné.

El Festival estrena una nueva sección de películas internacionales no iberoamericanas premiadas en otros certámenes y no estrenadas en España. Estas películas son 'Un nuevo mundo', de Stephane Brizé (Francia); 'Aquí me río yo', de Mario Martone (Italia); 'Las cartas de amor no existen', de Jérôme Bonnell (Francia); 'Promesas en París', de Thomas Kruithof (Francia); 'Mentes maravillosas, de Bernard Campan y Alexandre Jollien' (Francia), y 'El arma del engaño' ('Operation Mincemeat), de John Madden (Reino Unido).