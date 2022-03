15 artistas e intelectuales aragoneses opinan de la invasión de Ucrania por Rusia

La invasión de Ucrania y el ataque a varias ciudades por el ejército ruso está estremeciendo al mundo, que parece fraccionarse al menos en dos: los que creen y defienden la democracia y los que operan como tiranías que desafían el Derecho Internacional y los Derechos Humanos. Un puñado de artistas e intelectuales aragoneses analizan la situación, retratan a Vladimir Putin y restan dramatismo a ese temor al que el propio Josep Borrell ha querido espantar: la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial. Responden Ana Alcolea, Mariano Anós, Adolfo Ayuso, Pilar Catalán, Mariela Cisneros e Israel Gómez, Manuel Contreras, Lola Durán Úcar, Francisco Ferrer Lerín, Mari Carmen Gascón Baquero, Fernando Martín Godoy, Sergio Muro, Alfonso Plou, Carmen Puyó y María Zabay. Todos ellos responden, con diversos matices, a tres preguntas.

1. ¿Cómo está viviendo la invasión de Ucrania por Rusia? ¿Le intranquiliza, Le preocupa?

2. ¿Qué le dice un personaje como Putin? ¿Ha cometido errores Europa que han podido dar alas a su ambición?

3. ¿Le parece, de algún modo, que podría estar en danza la Tercera Guerra Mundial o una guerra nuclear, como algunos temen?

ANA ALCOLEA. Escritora

Escritora y profesora zaragozana. Premio de las Letras Aragonesas y Premio Cervantes Chico. Acaba de publicar ‘Las chicas de la 305’ (Anaya) y 'La noche de la luna roja' (Edebé). Prepara un libro sobre el mundo de los libros con David Guirao.

1. Con mucha preocupación, sí. Y también con la sensación de que la historia se repite demasiado a menudo.

2. No es el primer invasor que ha generado el mundo. Lamentablemente, la historia está hecha de invasiones y de tiranos. De eso los europeos y los americanos sabemos mucho.

3. Espero que se imponga el sentido común.

Mariano Anós se ha posicionado en otros momentos contra la guerra. Guillermo Mestre.

MARIANO ANÓS. Actor y dramaturgo.

Actor, poeta, pintor y director teatral. Ha sido director del Teatro de la Ribera y de Embocadura, y a la par que publica sus poemas, actúa en cortos y en diversas obras de teatro. Es una de las grandes figuras de la escena de Aragón.

-1. Por supuesto que me intranquiliza. Todo está conectado cada vez más y, aunque no la guerra de tanques, nos llegan las consecuencias.

-2. A poca empatía que se tenga (de la que Putin carece), es muy duro asistir a un exilio, equivalente al parecer al de toda la población de Zaragoza de momento, como el que ya sufrió España.

-3. Guerra Mundial tradicional puede que no, pero exacerbación de los desastres sociales que ya veníamos sufriendo, sin duda. Aquellas ilusiones de que de la pandemia saldríamos mejores se las lleva el viento de los grandes poderes.

Adolfo Ayuso Roy, investigador teatral centrado en los títeres. José Miguel Marco.

ADOLFO AYUSO ROY. Escritor e investigador

Escritor, de casi todos los géneros (poesía, narrativa y ensayo) e investigador teatral, uno de los grandes especialistas de los títeres de Aragón y de España. Colabora en diversas revistas y trabaja en un volumen colectivo sobre Francisco Nieva.

-1. Produce mucho dolor el ver a personas que no saben dónde esconderse. Que se trasladan con maletas. Ver vientres y cristales rotos una vez más. Ahora más cerca de casa. Esa cercanía es lo que más nos inquieta.

-2. Desde hace tiempo me fijo cómo camina Putin. Gestos de ajedrecista que desconoce la suavidad de un ser humano y lo bárbaro de una guerra. Lo terrible es que una parte de su pueblo le sigue. Para meditar, aquí también, a dónde lleva la recuperación de un imperio que ya no existe y una política de homofobia y racismo. Ucrania tiene un grave problema entre su población. Diferentes ideas, diferentes lenguas maternas. En vez de ayudarles a resolverlos por vías de diálogo da la sensación que se haya hecho todo lo contrario. No es lícito señalar con el dedo cuando las calles arden, ahora toca rescatar a los que sufren.

-3. Tengo la esperanza de poder morir en paz, sin explosiones, sin hambre, sin frío, sin pavor. Los ojos de los niños y los perros en el suburbano de Kiev lo dicen todo. Esos ojos preguntan y nos señalan.

Maribel Lorén, Pilar Moré y Pilar Catalán, que evalúa la invasión de Ucrania. Oliver Duch.

PILAR CATALÁN. Artista digital.

Artista plástica, comprometida con diversas asociaciones creativas y feministas. Se ha especializado en arte digital y es la comisaria de la muestra colectiva ‘8 partituras’ que se expone en el Centro Joaquín Roncal.

-1. Me entristece profundamente. Siento el dolor del pueblo rumano. ¡Tanta muerte inútil! ¿Cómo podemos consentir tanta muerte y desolación? ¿Cómo podemos estar impasibles ante los bombardeos sin piedad?

-2. Putin es un personaje frío, soberbio, sin alma; su afán de poder puede desencadenar una guerra nuclear sin mover un músculo de la cara... Su ideología está por encima de la vida y la muerte. Lleva 22 años en el poder, rodeado de riqueza. Ha perdido la imagen, pero quiere ganar la guerra. Europa tiene comportamientos muy contradictorios y unas alianzas son a veces inexplicables, todos juegan la misma partida de ajedrez. La diferencia es que con la invasión a Ucrania ha traspasado límites.

-3. En Europa se siente el temor, Alemania está atemorizada y el resto de países cada vez son más conscientes de que puede haber una guerra mundial. La situación es extremadamente delicada. Si creo puede darse. ¡Terrible!

Lola Durán es historiadora del arte y comisaria de exposiciones. Aránzazu Navarro/Heraldo.

LOLA DURÁN ÚCAR. Comisaria de exposiciones.

Lola Durán Úcar es historiadora del arte y comisaria de exposiciones. Actualmente, es la coordinadora de la muestra 'Alegría' de Eva Armisén en la Lonja. Ha trabajado con Guerrero, Broto, Picasso y Miró, Torres García, Marc Chagall o Fortuny, entre muchos otros. Y actualmente prepara nuevas exposiciones en Río de Janeiro.

-1. Con la preocupación de toda persona civilizada. Nunca imaginé que los ciudadanos europeos viviríamos una guerra tan cerca. Para ser exacta, estamos ante la invasión de un país democrático como Ucrania por parte de un país gobernado por un sátrapa, rodeado de magnates crecidos al calor del poder, y a la sombra de la corrupción. Creo que la soberanía de una nación debe ser respetada y que el diálogo tiene que ser la principal herramienta en las relaciones internacionales. Me horroriza ver a familias enteras huyendo de sus casas y de su país, a niños enfermos atendidos en sótanos, a abuelos durmiendo bajo la nieve en tiendas de campaña. Esos edificios derribados, esas filas de tanques, las bombas, las sirenas, la falta de agua y de luz, todo es una catástrofe. A la vez, me emociona ver a muchos ucranianos jugarse la vida por su país.

-2. Querer volver a lo que fue la URSS es una ensoñación. Pienso que Putin tiene mentalidad de zar, se cree un personaje mesiánico, y eso es verdaderamente peligroso para un pueblo. Mucha gente lo tacha de paranoico y de enfermo, y algo de eso tiene que haber en una menta tan perversa. Para empezar, yo creo que es un ser inhumano y un líder cruel. Los rusos tendrían que pararle los pies, pero sabemos que no es fácil discrepar en Rusia. Al menos que se enfrentaran a él los dirigentes que no comparten su mortífera estrategia, los empresarios y los ciudadanos de buen corazón. Seguro que a muchos habitantes de Rusia les horroriza esta guerra y hay manifestaciones que lo demuestran.

-3. Es aventurado, a fecha de hoy, adivinar lo que puede pasar. He escuchado opiniones de militares españoles, que son los que más saben de esto, y dicen que depende de la duración de la guerra. Por supuesto, hay muchas semejanzas con la etapa previa a la Segunda Guerra Mundial; sin embargo, creo que los países accidentales ahora están en mejor situación, hay muchas democracias consolidadas y no existe un clima prebélico generalizado. Al contrario, una guerra cerca es algo que creíamos superado y que nos espanta. Una guerra nuclear me parece más difícil.

Israel Gómez y Mariela Cisneros con algunos ejemplares de su sello, Hola Monstruo. Archivo Hola Monstruo.

MARIELA CISNEROS E ISRAEL GÓMEZ. Editores y autores de literatura infantil.

Mariela Cisneros e Israel Gómez forman parte del corazón esencial y sensible del sello Hola Monstruo, especializado en literatura para los más pequeños. Mariela, además de editora y de empedernida lectora, es autora e Israel ha firmado varios libros con una ilustración personal y peculiar.

-1. Es una situación bastante triste y preocupante a la vez. Es indignante como el poder de un gobernante puede acabar con vidas inocentes en un santiamén. Nos preocupa mucho que en determinado momento esto pueda extenderse y salpicar a más países como el nuestro, España. Lo que nos tranquiliza es que se intenta resolver de una forma pacífica lo más pronto posible y sobre todo la solidaridad de las personas en estos momentos, de una u otra manera siempre nos volcamos a ayudar a quienes están sufriendo esta situación tan lamentable.

-2. Putin es un personaje soberbio, frío y calculador que busca sus objetivos de cualquier manera sin importarle llevarse por delante vidas humanas, destruir ciudades y pueblos. Su ambición no tiene límites. No se si la Unión Europea tiene mucha culpa de esta situación, no quiero entrar en debates de política. Sabemos que las intenciones de Ucrania es entrar en la OTAN y es algo que para Vladimir Putin es inaceptable, pero creemos que todo este conflicto también viene después de disolverse la Unión Soviética. Ojalá la palabra guerra no existiera en el mundo.

-3. Creemos que la OTAN intentará no entrar en conflictos de alguna manera e intentará resolver esta guerra presionando de una forma distinta, sin tanques de guerra, ni aviones de combate, ni misiles etc., eso espera todo el mundo. Pero la verdad que el futuro nadie lo puede predecir, puede pasar cualquier cosa. Ojalá pudiéramos entrar en la mente de Putin y poder conocer sus planes para parar esta guerra absurda y despiadada.

Manuel Contreras, catedrático de Derecho Constitucional y escritor sobre la Transición, y experto en la gastronomía de los arroces. Toni Galán.

MANUEL CONTRERAS. Catedrático de Derecho Constitucional.

Jienense afincado en Zaragoza. Desde 1975 ejerció la docencia en Derecho Constitucional y es Catedrático de Derecho Constitucional desde 1991. Ha publicado varios libros, ha colaborado en colectivos sobre la Transición y acaba de publicar un libro sobre la cocina del arroz.

1. Debo confesar que me está afectando personalmente. Después de los malos ratos pasados con la pandemia, cómo permanecer insensible ante la tragedia de tantos seres humanos de todas las edades huyendo -agredidos por la fuerza bruta de Rusia-, ofreciendo resistencia o escondiéndose, a quienes se les está oscureciendo el futuro de una forma dramática. Cómo no empatizar con ese sufrimiento…, y el que vendrá.

2. No creo que Putin sea ningún loco, tiene unos objetivos políticos definidos. Ha elaborado, él o sus secuaces, un relato nacional-populista de corte histórico, que en rigor no se sostiene, pero que le sirve para presentar lo que es una lucha descarnada por establecer un nuevo equilibrio de poder entre Rusia y la Unión Europea y la OTAN. Putin quiere tener a la OTAN lo más lejos posible. Cuando se dice “chercher la femme” hay que decir “chercher le pouvoir”, ese es el verdadero problema.

La cuestión es que Putin no ha sido nunca un demócrata ni gobierna democráticamente, y así es difícil entenderse con él desde nuestros parámetros de sistemas democráticos (mas o menos perfectos, que esa es otra cuestión). Hay una gran dificultad de entendimiento con el antiguo miembro del KGB apoyados por los sátrapas rusos. Si viviera John le Carré esto lo explicaría perfectamente.

3. Esa es una posibilidad en la que no quiero ni pensar. Tiendo a ser optimista y creo que antes de llegar a la autodestrucción nuclear habrá alguien con un punto de lucidez que impida el comienzo de una guerra a nivel mundial y las implicaciones nucleares que conllevaría. Quiero pensar que las ambiciones de Putin tienen un límite, aunque acabe siendo un genocida y acabe teniendo un lugar destacado en la historia universal de la infamia.

Francisco Ferrer Lerín, poeta y novelista, jugador de póquer y ornitólogo. Vicente Almazán.

FRANCISCO FERRER LERÍN. Escritor y ornitólogo

Nacido en Barcelona en 1942, es uno de los maestros de los Novísimos. Fue jugador de póquer en su juventud. Alterna la poesía con la narrativa y con su pasión por las aves carroñeras. Acaba de publicar, en edición de Antonio Viñuales, sus 'Casos completos'. En el otoño, Tusquets publicará su 'Poesía completa'.

1. Hace aproximadamente un año que Rusia comenzó a diseñar la invasión y no sólo en términos de despliegue de tropas sino, y esto es lo importante, en términos de construcción de un colchón económico que amortiguara, por no decir que anulara, las medidas penalizadoras que todos sabían que Occidente iba a imponer. Quiero decir que la invasión no me ha sorprendido, que ya la tenía descontada, y que la preocupación reside en cuánto tiempo va a durar ese simulacro de guerra, cuánto tiempo los patriotas ucranianos van a tardar en darse cuenta de que no vale la pena intentar dar muestras de valentía ante una partida perdida de antemano.

2. Los que de un modo u otro vivimos en aquellos años en España el traslado, casi la desbandada, de los funcionarios de la KGB desde la península a Canarias, tuvimos la posibilidad, ante la pérdida de cautelas, de conocer su catadura. Putin es el paradigma de esa categoría de personajes; la frialdad, la ausencia de reflejo gestual de sus emociones, el convencimiento de que han de retornar al pasado soviético, al poderío, a una nueva forma de zarismo, es la razón de su existencia; la debilidad de una Europa poco o nada cohesionada facilita, está claro, sus planes.

3. La amenaza nuclear no pasa de ser una bravata, su efecto búmeran es conocido por los más simples. La verdadera amenaza planetaria reside en el calentamiento global y sus daños subsiguientes.

Mari Carmen Gascón Baquero es poeta y promotora cultural de actividades poéticas y artísticas. Guillermo Mestre.

MARI CARMEN GASCÓN BAQUERO. Poeta y promotora artística.

Poeta, profesora, participa en numerosos proyectos editoriales, poéticos y artísticos (que se han visto en la Fundación Caja Rural de Aragón o estos días en el Centro Joaquín Roncal) y, además, pertenece al Seminario de la Paz.

-1. Estoy descorazonada pero debemos resistir al fatalismo. Ni luchar (fight) ni huir (flight) son buenas soluciones a largo plazo. Sigamos debatiendo .

-2. Siempre me ha interesado analizar las imágenes de prensa rusa. Me niego a ver solamente en Putin una caricatura malévola. Ese tipo de personajes surgen y resisten por razones sociales. Conviene conocer los antecedentes históricos. Les invito a leer el blog de J. Jiménez Olmos. Respecto a Europa creo que el tema clave es LA AMPLIACIÓN DE LA OTAN. ¿La entrada de Ucrania, Georgia y sobre todo de Bielorrusia proporciona más seguridad a Europa o por el contrario es considerado como una provocación y una humillación por parte de Rusia?

-3. Hay toda una coreografía de guerras preparadas. La desigualdad y el desencanto social invitan a cualquier locura. Además nuestras sociedades siguen creyendo en héroes que salvan a las naciones de terribles enemigos. Ojalá trabajemos conjuntamente por lo improbable y por nuestra lucidez.

Fernando Martín Godoy en la sala Saura de su muestra 'Mapa' en el Paraninfo. Guillermo Mestre.

FERNANDO MARTÍN GODOY. Artista.

Pintor y dibujante. Reside en Londres, desde contesta a las preguntas de HERALDO.ES. Aún está fresca de sensaciones la que quizá sea la exposición más completa y más ambiciosa y rotunda de su vida, ‘Mapa’, que colgó en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.

-1. La estoy viviendo con preocupación por lo que ya ha pasado y por cómo pueden desarrollarse los acontecimientos. Siento una gran empatía por la población ucraniana. El hecho de estar viviendo en el extranjero en medio de una guerra también me preocupa.

-2. Putin es la cabeza visible de un estado que nos tiene acostumbrados al juego sucio. Al margen de cuestiones de política internacional, a mí me llama la atención ese culto al propio cuerpo, que él ha presentado varias veces como algo entre un símbolo heroico y un arma nacional. Sus recientes operaciones de cirugía estética, que han ido deformando su rostro para hacer que se parezca al de cualquiera que se ha pasado con la cirugía, dan pistas de lo que puede haber detrás. Una personalidad así no suele atender demasiado a lo que suceda alrededor.

-3. Cuando sucedió el Brexit, lo que más nos preocupó a mucha gente fue la ruptura del mayor pacto de paz entre estados de toda la historia. Se dijo que eso no era importante porque en las circunstancias actuales no era probable una guerra. Ahora es cuando vemos que las cosas se pueden complicar en cualquier momento.

Sergio Muro en una de sus exposiciones en el Museo Pablo Serrano. Toni Galán.

SERGIO MURO. Artista y promotor cultural.

Es docente, artista, ‘performancer’ y promotor de eventos artísticos, en diversos lugares: el Teatro del Mercado, Fuendetodos y también en el extranjero. Ha publicado varios libros sobre sus experiencias en el arte y ha expuesto en el Museo Pablo Serrano. Ahora disfruta de una beca en Dublín.

-1. Es preocupante el cariz que está tomando no solo este conflicto sino la vida en general. Parece que no hay tregua, después del confinamiento, prolongamos con más circunstancias que nos mantienen alerta y temerosos. Y, por su puesto, me preocupa que se maten civiles y se invadan países con esa impunidad.

-2. Hay que retroceder y saber el pasado de Putin. Este empezó en la PSB (la “KGB” evolucionada), y su trayectoria fue fulminante. Pasó de ser la mano derecha del alcalde de San Petersburgo, a director de la PSB en Moscú, y repentinamente en la decadencia de Boris Yeltsin, se proclama presidente. Todo esto después de echar la culpa a los chechenos de varios atentados terroristas, aunque hay pruebas fehacientes de que realmente se piensa que fue el PSB como estrategia política, para ganar las elecciones e invadir Chechenia. Paradójicamente ahora estos últimos son clave para la invasión de Ucrania. Putin, con sus oligarcas, mantiene un estado feudal jerárquico donde todos los funcionarios son corruptos. Necesita mantener una gran "prole". Ucrania no solo es rica en gas o petróleo, la cantidad de materias primas (cereales) y recursos naturales (metales) le hace ser un lugar “apetitoso” estando además en un enclave estratégico a las puertas de Europa.

-3. Partiendo de que soy fervientemente creyente de las teorías conspirativas donde EEUU y Rusia se reparten constantemente territorios para seguir con su imperialismo económico, no ya por continuación de la Guerra Fría, sino porque la dicotomía vende y puede justificar las acciones. Hay que recordar que EEUU es el máximo exportador de armas del mundo, sacándole a Rusia el 75% de margen, siendo este el segundo. No creo que nadie se atreva a generar una tercera guerra mundial, sería un desastre para todos. Es la manera de ir imponiendo “sus reglas” a los demás.

Desgraciadamente, la ONU, la OTAN y demás organismos, que deberían mantener el 'statu quo', dejan hacer, miran a otro lado, y los boicots a las empresas y productos rusos es una cortina de humo. La conquistará, la anexará, y el mundo seguirá (cada vez más triste y oscuro).

Parte del equipo del Teatro del Temple: Carlos Martín, María López y Alfonso Plou, el dramaturgo que analiza la situación internacional. José Miguel Marco.

ALFONSO PLOU. Dramaturgo y productor teatral.

El dramaturgo y director teatral vinculado al Teatro del Temple. Premio Marqués de Bradomín, de su pluma han salido piezas sobre Goya, Buñuel, Lorca y Dalí, Sancho Ramírez, Dora Maar o los hermanos Machado.

-1. Mi preocupación es muy grande. La invasión supone la utilización del poder militar para la imposición de un dictador sobre un pueblo y refleja, no solo la vuelta a situaciones que tienen que ver con las Guerras Mundiales, sino con el progresivo ataque a modelos democráticos por modelos totalitarios o neofascistas, que se están dando en todo el mundo. Es la evidencia de que se abre una brecha en la creencia de caminar todos a un mundo más justo, solidario y participativo.

-2. Es un matón de libro. Hay un elemento sociopático y narcisista como en todos estos personajes. Siempre se podría haber echo más y tratar a estos personajes exclusivamente desde una especia de superioridad moral no ayuda. Hay que ver y analizar siempre el juego de poder geoestratégico y las armas, no solo militares, sino políticas, de persuasión pública, de traslación de culpas hacia diferentes chivos expiatorios, que personajes como Putin utilizan constantemente.

-3. Me preocupa más que una Tercera Guerra Mundial o una guerra nuclear, que no creo que se produzcan, el cambio de paradigma que significa en el escenario de las relaciones internacionales. Ahora mismo debería el planeta estar ocupándose por el cambio climático y las sucesivas crisis sociales y sanitarias que nos esperan, pero la terrible violencia ejercida sobre el pueblo ucranio lleva directamente al desplazamiento de las prioridades globales, la apelación a una carrera armamentista, el establecimiento de la desconfianza en las relaciones internacionales… En resumen, la derrota del bien común a base de una violencia atroz sobre una población indefensa justificado por un nacionalismo mesiánico irracional. Por eso la sociedad entera, el planeta entero debe sentirse ahora mismo bombardeado.

Carmen Puyó ha sido jefa de Espectáculos de Heraldo y es crítico de cine. Aránzazu Navarro/Heraldo.

CARMEN PUYÓ. Periodista cultural y crítico de cine.

Periodista de cultura, jefa de espectáculos de HERALDO durante varios años. Fue, también, crítica de teatro y, sobre todo, de cine, ocupación que aún desarrolla en el diario de su vida.

-1. Con gran preocupación. La historia de la Humanidad la inundan hechos terribles, pero me costaba aceptar que volviera a suceder algo tan grave. Las dos guerras mundiales se llevaron por delante a millones de personas y destruyeron varias generaciones. Y parece que no hemos aprendido de aquel horror.

-2. Estoy de acuerdo con el ex presidente francés Hollande cuando dice que Putin no está loco ni es un paranoico. Pero, es peligrosísimo y se le ha dejado hacer. Se siente un personaje histórico, un ruso grande entre los grandes, entre Iván el Terrible, Stalin y cualquier otro de sus sanguinarios líderes.

-3. No me atrevo a aventurar lo que puede ocurrir, pero sí lo que me emociona. Me emociona el pueblo de Ucrania, resistiendo; sus jóvenes, alistándose para defender su territorio, haciendo cócteles molotov para defenderse y cocinando para sus soldados; los ucranianos que vivían en otros lugares y se han vuelto a su país para defender a su patria; su presidente, Zelenski, dando la cara, cuando lo más fácil habría sido huir. No hay nada bueno en una guerra, pero todo lo anterior me parece extraordinario.

María Zabay es escritora y locutora. Publica 'Breve historia de la especie humana'. Archivo Zabay.

MARÍA ZABAY. Escritora y periodista.

Licenciada en Derecho, ha desarrollado su carrera como periodista y presemntadora en diversos medios. También es escritora de diversos asuntos, como el ‘bullying’ o el nazismo y la pandemia, mediante la ficción. Publica con Antonio Casado ‘Breve historia de la especie humana’ (Berenice).

-1. Con mucha tristeza y preocupación. Se me rompe el corazón viendo lo que Rusia le está haciendo a Ucrania. Estamos viendo bombardeos, gente muriendo, neonatos en el metro que es usado como bunquer, ciudadanos huyendo pidiendo refugio en los países vecinos como Polonia, Rumanía y Moldavia, Putin ha recrudecido su ofensiva en Kiev y en Járkov, y comenzado a atacar Zhitómir … Y preocupación por la deriva que esto pueda tomar. En tan sólo seis días la ONU ya cifra en 677.000 las personas refugiadas que han salido de Ucrania. Oír hablar al presidente de Ucrania es desgarrador. Están solos. Esto nos tiene que hacer reflexionar como seres humanos. Es cierto que es una situación muy compleja en la que hay que medir cada paso milimétricamente para que no se desate una guerra mundial que pueda provocar una tragedia de mayores dimensiones. Tenemos una excesiva dependencia de Rusia. Espero que esta crisis nos lleve a pensar y a trabajar para conseguir independencia energética, militar y la reindustrialización de Europa porque ahora mismo somos el viejo continente sin fuerza. Por otro lado, no podemos olvidarnos de China y la posibilidad de que, en cualquier momento, invada Taiwan.

-2. Putin es un militar, un hombre duro, con los objetivos muy claros y, me atrevería a decir, que psicópata. Él ha trazado un plan inteligente acorde con su objetivo: tener el control de Ucrania y, como mínimo, hacerse con los territorios fronterizos. Hay un doble motivo: recuperar la hegemonía de la antigua URSS y (todavía más importante) no estar controlado ni amenazado por la OTAN. Si Ucrania entra en la OTAN eso supone que Putin tendría misiles a escasos kilómetros de Moscú.

-3. Creo que no vamos a tener una guerra mundial, lo más probable es que todo termine en un acuerdo (con China o no de mediador) por el que Rusia se quede los terrenos fronterizos y quién sabe si Ucrania incluso se comprometa a no entrar en la OTAN, pero como te decía al principio, estamos en una partida de ajedrez en la que no se puede descartar nada. El ataque nuclear lo veo todavía más improbable. Si Putin hiciera eso, desataría una guerra nuclear que podría acabar con el mundo y, aunque sólo sea por egoísmo personal, no le interesa vivir en un planeta muerto. Honestamente me parece un órdago para asustar a Europa. Con esta amenaza tiene a las democracias europeas arrinconadas.