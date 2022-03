Un 'Nabucco' de fuerte atractivo

El Coro Lírico Siciliano entonaba el ‘Va pensiero…’ y la música de este himno oficioso de Italia fluyó desde el escenario con fuerza y emoción notables. Ese prolongado acorde final ‘a capela’ de la agrupación selló una interpretación muy destacable del célebre coro de los esclavos de ‘Nabucco’, de G. Verdi. Los sicilianos cantaron 'a tempo', con empaste perfecto, con obediencia absoluta a la batuta de Martin Mazik, quien obtuvo cada uno de los matices de la partitura de manera inapelable, logrando uno de los momentos más felices de la velada. En ‘Nabucco’, Verdi consiguió ambientar una tragedia situada varios siglos antes de Cristo con música pujantemente italiana.

Una partitura donde la soprano Chrystelle di Marco, Abigaille, de volumen muy poderoso, timbre atractivo y considerable extensión vocal, estuvo francamente bien en ‘Ben io t’invenni’. Muy bien, ‘la fermata’. Bien resuelta esa ‘cabaletta’, cuyo agudo final sonó decidido y firme. Igualmente, el barítono Paolo Ruggiero, Nabucco, muy expresivo como cantante y actor, sacó el máximo partido a su aria ‘Dio di Giuda’, en la que demostró un hondo sentido para el canto ligado, apoyándose en un fraseo bien dotado de aliento.

El bajo Alessandro Gerzoni, Zaccaria, solemnizó sus intervenciones con voz rotunda bastante cavernosa que, no obstante, no pareció estar en su mejor estado vocal. No así, el tenor Francesco Marsiglia, Ismaele, que brilló en el trío del primer acto junto a la soprano Di Marco y la ‘mezzo’ Rachelle Ragiotti, quien fue una Fenena de voz hermosa y bien timbrada.

'NABUCCO' **** Ópera de Giuseppe Verdi. Libreto de T. Solera. Cantantes: Paolo Ruggiero, Chrystelle di Marco, Francesco Marsiglia, Rachelle Ragiotti, Alessandro Gerzoni, Leonora Ilieva, Ricardo Blasco. Dirección de escena: Roberta Mattelli. Dir. musical: Martin Mázik. Dir. escena: Roberta Mattelli. Dir. musical: Martin Mázik.



Compañía: Ópera 2001-Ópera de Massy (París-Sud). Teatro Principal de Zaragoza. 28 de febrero de 2022.

La orquesta estuvo precisa aunque contó con un peculiar complemento de amplificación a todas luces heterodoxo. Buen trabajo de los comprimarios y muy logrado el desafío escénico de Roberta Mattelli, con un montaje vistoso con momentos de fuerte atractivo estético.