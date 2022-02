Eva Mcbel publica un doble sencillo como aperitivo de su primer elepé

Eva McBel (Zaragoza, 1999) comenzó a pisar los escenarios con 16 años y a los 18 se mudó a Madrid, decidida a emprender una carrera musical que no tardaría en dar sus frutos con la publicación del epé ‘Some kind of portrait’ (2020), un trabajo con el que cosechó buenas críticas y que culminó con el premio a Mejor Artista de los Premios de la Música Aragonesa. McBel canta la mayor parte de sus canciones en inglés, y su música evoca sonidos de Jacob Banks y The Lumineers. Ahora, su trayectoria se cimenta con un nuevo elepé titulado ‘I’m glad you hapenned’, que verá la luz este año y cuyo primer adelanto es ‘Vol. I’, un doble sencillo que incluye las canciones ‘Saint’ y ‘I wish I wash a child’.

Antes de la publicación del nuevo disco llegarán otros cuatros dobles sencillos, temas que guardan relación entre sí y que reunidos conforman el universo musical de Eva McBel.

«Tenía la idea de hacer algo que para mí tuviese más significado que ir subiendo ‘single’ a ‘single’, que es como la industria está moviéndose ahora. Creo que mis canciones tenían las características para poderlas mostrar de otra manera –cuenta McBel–. Por eso es un poquito más costoso. Todo tiene que tener una unidad, pero ya está hecho. Ha sido un trabajazo por parte del todo el mundo».

En ‘Vol. I’ ha contado con dos equipos distintos en la producción. En la primera canción, ‘Saint’, han participado Pablo Mirete y Pablo Estrella. «Fue un poco loco, porque Pablo Mirete está en Los Ángeles y Pablo Estrella en Madrid, y también fue costoso entendernos para llevar la canción al punto que tenía en la cabeza, pero al final creo que hemos hecho un buen trabajo y estoy contentísima», añade.

El tema ‘I wish I was a child’ lo ha producido junto a Bela Transa, una terna formada por Mario Carrión, Sergio Fernández y Julio Martín. «Ha sido maravilloso trabajar con ellos y voy a seguir haciéndolo en los próximos lanzamientos del disco», avanza.

Del mismo modo, los videoclips de estas dos primeras canciones también aparecen unidos en una historia que «une los conceptos de las dos canciones, como la cara A y la B de un vinilo. Le hemos dado una nueva visión para intentar acercarnos un poco a la novedad del siglo XXI, pero sin perder el mensaje y el cariño con el que creo que tratábamos a la música hace unos años», explica.

En vinilo

El disco también tendrá una edición en vinilo. «Es perfecto para sacarlo en este formato –comenta–. El álbum ya está cerrado, solo le queda el último empujón en el estudio. Los temas se complementan tanto a nivel sonoro como a en su mensaje y pienso que después de darle muchas vueltas ha quedado un disco muy cerrado que espero que todo el mundo pueda disfrutar», desea.

El objetivo de McBel con este elepé es que la gente se lo pueda llevar allá adonde vaya y que esté en su cabeza, que le pueda acompañar en su día a día y aportar cosas. «Al final es por lo que hacemos música, para conectar con la sociedad», subraya.

La artista tiene previsto presentar su nuevo elepé en su ciudad cuando se publique, pero antes actuará en varios escenarios de Aragón en los próximos meses. La última vez que lo hizo fue en diciembre, como telonera de Amaral en su concierto de fin de gira en el pabellón Príncipe Felipe. «Tengo muchas ganas porque al final lo divertido es poder tocar y estar en contacto con el público», afirma.