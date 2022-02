Mujer policía, dame calidad

Algunos andábamos reclamando el regreso a una supuesta normalidad en los conciertos, pero igual va a ser que al final tenemos lo que nos merecemos y todo lo demás son mandangas.

El viernes estuvo en la Rotonda de Delicias ese raro -y magnífico- espécimen llamado Joan As Police Woman, alias artístico de Joan Wasser, una suerte de cantautora heterodoxa e indefinible, conectada con la élite del pop neoyorquino más cosmopolita, con figuras como Jeff Buckley –que era su pareja cuando murió- o Antony & The Johnsons, y apenas medio centenar de espectadores acudieron a la cita (poco promocionada, todo hay que decirlo). Pena, penita, pena.

Porque la voz y las canciones de Joan poseen un tono esquivo, sinuoso y resbaladizo que las hace tan altamente personales como poco propicias para el consumo fácil o el estribillo asequible, pero desde luego destilan calidad a espuertas además de un extraño e hipnótico atractivo que va atrapando al oyente de forma irremisible. Y, si hasta ahora predominaban en su música los aromas de inspiración soul (Al Green o Nina Simone son dos de sus referentes reconocidos), en su álbum más reciente, ‘The solution is restless’, incorpora los ritmos afrobeat a través de la participación del inmenso baterista Tony Allen, fallecido en 2020 poco después de grabar este disco.

joan as police woman **** Presentando su último disco, ‘The solution is restless’. Componentes: Joan Wasser, voz, teclados y guitarra; Benjamin Davis, bajo y voces; Parker Kindred, batería y voces; Eric Lane, teclados y voces. Viernes, 25 de febrero de 2022. Centro Cívico Delicias, Zaragoza.

Del mismo sonaron espléndidas piezas como ‘Get my bearings’, ‘Take me to your leader’, ‘Masquerader’, ‘Geometry of you’, ‘Dinner date’ o ‘The barbarian’, todas ellas propulsadas por el batería Parker Kindred, un blanquito que tiene muy bien asumidas las claves del afrobeat. A destacar también temas empapados de funk sutil y enigmático como ‘Tell me’, ‘I keep forgetting’ (de Michael McDonald), ‘The magic’ o esa sensacional ‘Holy city’ con la que despidió el concierto. Nunca verán a Joan, la mujer policía, en lo alto de las listas de éxitos ni en el intermedio de la Superbowl, pero si buscan artistas diferentes capaces de generar emociones, dejen que Joan les ponga las esposas, a ver cómo está la cosa. Y si quieres calidad, ¡toma calidad!