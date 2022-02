Un espectáculo tributo a Simple Minds, U2 y Depeche Mode llega al Teatro de las Esquinas este viernes

El espectáculo internacional Min2Mode llega al Teatro de las Esquinas de Zaragoza este viernes, 25 de febrero. Será un concierto tributo a las bandas Simple Minds, U2 y Depeche Mode, a cargo de un grupo de músicos encabezados por Simon Hayward.

La actuación durará más de tres horas, en la que el material multimedia acompañará los éxitos de más de cuatro décadas, con tres conjuntos distintos e individuales que se suceden en Mind2Mode, han indicado desde el Teatro de las Esquinas en nota de prensa.

Desde la réplica de los trajes hasta los sonidos y las actuaciones musicales más auténticas, la atención de Mind2Mode a los detalles es "asombrosa", y "la esencia, la emoción y el dramatismo" de cada banda son reproducidos fielmente por un increíble grupo de músicos del Reino Unido, Alemania y los Países Bajos, han añadido desde la organización.

Este evento musical comenzará a las 22.00 horas y las entradas pueden adquirirse de forma anticipada por 18 euros, mientras que el día del concierto tendrán un precio de 22 euros.

Programa musical

El público reconocerá el sonido característico de la música de Simple Minds, desde sus primeros compases con 'Waterfront', hasta los himnos de 'Don't You Forget About Me', 'Alive & Kicking' y 'Belfast Child'.

Algunas de las piezas de leyenda de Depeche Mode se interpretarán en el escenario, como 'Personal Jesus', 'Enjoy the silence', 'Just can't get enough' o 'Everything counts'.

Por último, sonarán temas de la banda de rock U2: 'Where the streets have no name', 'With or without you', 'Sunday bloody sunday', 'New years day', 'Pride (In the name of love)', 'Vertigo' y 'I still haven't found what i'm looking for'.