Teatro en las habitaciones de un hotel: cuando se desvanece la cuarta pared

No diré que se abre el telón porque, aunque estamos disfrutando de una pieza de teatro, en este caso se desarrolla en un escenario diferente, en concreto en la habitación de un hotel zaragozano. Estamos en la habitación 104 del INNSiDE Zaragoza, el mítico Corona de Aragón. Un grupo de 12 personas, todas mujeres, tomamos posiciones en los lugares marcados con una cruz.

Durante 15 minutos nos previenen de que no podemos tocar nada, ni movernos de nuestro sitio, ni interactuar con los actores que, en breves instantes, comenzarán a interpretar sus papeles. Se notan los nervios entre el público. La novedad hace que no sepamos muy bien cuál es nuestra función. Se escucha el agua de la ducha, hay música de fondo. Sobre la cama, deshecha, hay unos vaqueros. Y un libro y un paquete de tabaco en la mesilla. Se abre la puerta -a modo de telón-. Que comience el espectáculo.

Así es el ‘Teatro en habitaciones de un hotel’, una propuesta de Out Of Office, del grupo Init, el primer Bleisure (bussines & leissure) del mundo que se estrena en Zaragoza. “Somos un espacio coworking que aúna negocios y placer a partes iguales, y, además, lo hace para toda la ciudadanía, no solo para sus coworkers”; explica Cecilia Falo López, coordinadora de este espacio.

Y nace de la mano de grupo Init y Melià Internacional, al detectar una necesidad que cada vez cobraba más fuerza entre sus clientes: “En los últimos años había crecido la demanda de salas de reuniones, actividades alternativas y espacios en los que ocurriesen cosas, no solo para dormir o comer”. Al mismo tiempo, se ha producido un cambio de perfil del trabajador, siendo actualmente la figura del autónomo o freelance una de las más habituales en este tipo de espacios. De ahí esta combinación de trabajo y ocio a partes iguales.

En la planta baja del INNSiDE Zaragoza, ubicado en el 13 de la Av. de César Augusto, encontramos una pradera de coworking -una sala con mesas y sillas de trabajo- con un total de 36 puestos y capacidad para hasta 45 personas. Abrió sus puertas a principios de diciembre y ya está prácticamente lleno. Y cuenta con perfiles profesionales de lo más dispares: ingenieros, diseñadores gráficos, creativos o economistas forman parte de este pequeño ecosistema.

“Dentro de la oferta de ocio, no queremos hacer lo típico. En San Valentín hicimos un taller de arte floral y hace poco ofrecimos una actividad de origami”, explica la coordinadora. Esto, unido a las clases de yoga a las 7.30 de la mañana o las sesiones de microteatro en habitaciones, actividades abiertas al público en general -aunque los 'coworkers' tengan plazas preferentes- conforman parte de una oferta de actividades que, advierten, “no ha hecho más que empezar”. Habrá música, magia, humor, y mucho arte en las habitaciones del hotel.

Microteatro en habitaciones: oferta estrella

Eso sí, el microteatro en habitaciones se ha convertido, sin duda, en su oferta estrella. Tres días a la semana -jueves, viernes y domingo- en dos habitaciones de hotel, se ofrecerán escenas de 15 minutos cada una por un precio de 10 euros. Este fin de semana -los días 24, 25 y 27 de febrero- arrancaban con ‘Locos de amor’ y ‘Frikis y malditos’, de la compañía La Ballena, dirigida por Javier Guzmán. Dos piezas intimistas, que recogen historias cotidianas y en las que, irremediablemente, la cuarta pared desaparece por completo.

Representación teatral en una habitación del hotel INNSiDE (antiguo Corona de Aragón) de Zaragoza.

Las primeras risas son en bajo, tímidas, la limitación de espacio hace que buena parte del público no sepa muy bien cómo actuar, ni siquiera cuando termina la pieza. “¿Se aplaude o no?”, pregunta alguien. Algunas de las presentes, como Gema, ya conocían la iniciativa de ‘Microteatro en casa’ , que de 2016 a 2019 visitó varios domicilios particulares de la ciudad. “Nosotras es la primera vez que hacemos algo así y es genial, al principio un poco raro, pero enseguida te sumerges en la trama y te olvidas de dónde estás”, explican María y Patricia.

Y es que éste es precisamente uno de los objetivos. “No ofrecemos una obra de teatro al uso, es una experiencia”, explica Javier Ercilla, uno de los actores que, junto a Evelia Sancho, ha protagonizado la segunda obra, que se ha interpretado en la habitación 124, frente a la sombra de lo que queda del imponente teatro Fleta. “El público no puede interactuar, pero está contigo”, añade. Javier Guzmán y Fran Martínez, protagonistas de la primera representación, aseguran que el escenario, además, ofrece múltiples posibilidades. “Jugamos con las cosas que encontramos en un espacio real, es más sencillo, natural y, sobre todo, cercano”, asegura Guzmán.

El próximo fin de semana -los días 3, 4 y 6 de marzo- será el momento de disfrutar de ‘Match’, de Jorge Andolz y ‘Apagado o fuera de cobertura’, de Elena Navarro.