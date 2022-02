El color de Ira Torres y el directo de Javier Corcobado, recomendaciones culturales de la semana

Como cada jueves, Heraldo.es lanza un par de propuestas para disfrutar de las horas de ocio del fin de semana, de la mano de dos de sus redactores que, en esta ocasión, optan por las artes plásticas y por la música.

Christian Peribáñez recuerda que esta semana se ha abierto ARCO en Madrid y que, entre las ferias paralelas, destaca Just Mad, consagrada al talento joven y emergente, y en la que hay no poca representación de artistas aragoneses. José Moñú, Maiky Maik o Pedro Pérez Palacios son algunos de ellos, como también la talentosa Ira Torres, que entremezcla en su obra la inspiración más clásica con el anime y el manga. Para disfrutar de la pintura de Torres no es necesario ir a Madrid porque hasta el próximo 6 de abril está exponiendo en el Centro Joaquín Roncal de la capital aragonesa.

Torres, que es uno de los referentes de la técnica del ‘vaporwave’, llena sus cuadros de iconos de la sociedad consumista que dibuja de forma detallista y con suma precisión. De hecho, es necesario acercarse a pocos centímetros del lienzo para comprobar que no se trata de arte digital sino que es concienzudo y artesano. La joven zaragozana ya participó el pasado septiembre en los proyectos callejeros de ilustración a partir de obras de Goya en la plaza del Pilar que organizó HERALDO. Ahora expone en el Joaquín Rocal un compendio de su pintura bajo el título ‘Wasted (¿) Youth’, una obra plástica llena de intensidad, de colorido, de rabia y de desenfado.

Pablo Ferrer, por su parte, ha marcado en rojo en su agenda cultural el concierto que Javier Corcobado ofrecerá el próximo sábado, a las 19.00, en el el Centro Cívico Delicias. Este espacio vuelve a acoger felizmente el ciclo De La Raíz, con siete conciertos de artistas que no suelen acceder a los circuitos más comerciales y que comienzan el día 26 y se prolongarán hasta el 22 de abril. Corcobado, un músico singular donde los haya que trató de superar el récord Guinness con una canción de 24 horas, repasará su último álbum titulado ‘Somos demasiados’ y que es ya el decimonoveno de una prolífica carrera. Fiel a sus mezcolanzas musicales, aquí se aprecia algo de melodía clásica, con accesos de pop, y sus buenas dosis de ‘noise’ rock. Corcobado compartirá escenario con El Galgo, un grupo zaragozano formado en 2016 por bregados músicos de la escena local.