Calvo (Vox): "No retiramos la ayuda por nada personal contra Labordeta, estamos contra las subvenciones nominativas"

Julio Calvo, portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, explica las razones de supresión de la subvención de 40.000 euros, del presupuesto municipal, a la Fundación José Antonio Labordeta.

“Ya lo habíamos planteado el año pasado, pero no fue posible. Y no es por nada personal ni nada contra José Antonio Labordeta. Todo nuestro respeto para él, es una figura emblemática, indiscutible, sin ninguna duda. Pero nuestra postura está clara: estamos en contra de las subvenciones nominativas, como las que se conceden a CC. OO., CEOE, Cepyme, el Hermanamiento con Nicaragua, el apoyo al Sáhara, etc., y en este contexto también nos hemos opuesto a la ayuda a la Fundación Labordeta”

Julio Calvo reconoce que se sabe canciones de Labordeta y que las ha cantado. “Somos uno de los ayuntamientos más endeudados de España, que es uno de los países más endeudados de Europa, y tenemos que solucionarlo. El Ayuntamiento no puede ser un panal de rica miel y en este punto tenemos que hacer un cambio radical”, añade Julio Calvo, y matiza que casi le sorprendió que en el debate no hubiera una oposición más contundente, "como el año anterior".

Apostilla: “Que alguien decida crear fundaciones privadas, me parece estupendo, pero que se las pague de su bolsillo. Como asociaciones vecinales u otros movimientos colectivos; que existen, nada que objetar, pero si para subsistir necesitan la ayuda pública, a lo mejor es que no tendrían que existir. Esa concepción de que el dinero público no es de nadie, hay que cambiarla. Este país está muy mal, y si seguimos por este camino España será inviable”.

La Fundación José Antonio Labordeta recibió, en sus primeros años, 50.000 euros; en 2021 vio reducida el apoyo a 40.000. Por otra parte, su presupuesto se completa con los 20.000 euros de la aportación del Gobierno de Aragón y con una modesta aportación anual de los amigos de la Fundación y de José Antonio Labordeta.

Anualmente organiza citas literarias, congresos periodísticos, organiza recitales y conciertos, publica diversos ediciones y entrega, en el Teatro Principal, unos premios de carácter aragonés y nacional.

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha anunciado este lunes por la tarde a través de Twitter la decisión de aportar desde la DGA los 40.000 euros que ha retirado el Ayuntamiento de Zaragoza a la Fundación José Antonio Labordeta.