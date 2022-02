The Biomechanical Toy, un juego más allá de la electrónica

El músico barbastrense David Albalá Ubiergo (L4 Red, Hashima, Wasabi, Los Volcanes, Magnus Imperial Club…) publica un elepé en formato vinilo tras la autoedición en casete de dos temas, ‘The First’ y ‘The Other’, con los que comenzó a dar rienda suelta a su proyecto en solitario de música electrónica, The Biomechanical Toy, una aventura en la que evoca sonidos de la década de los 80.

«Al menos en mi caso, los 80 nunca se fueron. Tengo una edad que me permitió disfrutar del auge del casete y del vinilo y hacer uso de ellos en mi día a día (y lo sigo haciendo). Descubrí música que me ha acompañado desde entonces en vinilos y cintas de casete, que en muchas ocasiones eran grabadas, eso te permitía el intercambio con los amigos y ampliaba tu espectro musical –comenta–. Los 80 fueron unos años increíbles en los que la música electrónica se fusionó con cualquier otro género y llegó a toda clase de público, se generalizó el uso de sintetizadores y probablemente fue la semilla de muchas de las cosas que escuchamos hoy en día».

Sobre las influencias de este nuevo trabajo, Albalá señala que «hay muchísimas y de muchos estilos diferentes, aunque a veces no son del todo evidentes. Básicamente, me he dejado llevar, soy un gran amante de las melodías que se pueden tararear, que aunque no sean precisamente sencillas la mente las acepta fácilmente. El proceso de composición ha sido muy intuitivo intentando no caer en clichés de la música electrónica».

En este disco, que se compone de nueve cortes, podemos encontrar una gran cantidad de sonidos creados analógica y digitalmente. «No solo hay sintetizadores y cajas de ritmos, también he incluido guitarras eléctricas, bajos, percusiones... siempre pensando en lo que pide la canción y su producción».

Tras el lanzamiento de este disco, el músico ha seguido trabajando en el nuevo epé de Magnus Imperial Club. «Acabamos de grabar y estamos en el proceso de mezcla con Hans Kruger. Es un proyecto superinteresante y diferente desde mi punto de vista», avanza.