Nathy Peluso: "Es un sueño actuar en alguna película de Almodóvar. Se que lo voy a conseguir"

La cantante argentina Nathy Peluso ha confesado que le encantaría actuar en alguna película de Pedro Almodóvar. "Es un sueño para mí y sé que lo voy a conseguir", ha dicho en una entrevista con Europa Press con motivo del lanzamiento este viernes 18 de febrero de su nueva canción 'Emergencia', basada en el videojuego 'Horizon Forbidden West'.

Pese a este deseo, ha matizado que ahora está "muy enfocada en la música y construyendo su carrera musical", pero aún así espera que haya un momento para "tener aunque sea una nominación" a los Goya, ya que le haría "muy feliz".

Peluso actuó en la edición de los Premios Goya 2021 cantando una versión de 'La violetera': "Sentí mucho orgullo. Cuando me subí al tren para venir a Madrid, vi el anuncio y me acordé de todo lo que significó la actuación de 'La violetera", ha señalado.

Además, ha destacado que siempre que ve la actuación "le trae un reminiscencia muy dulce de la canción y del personaje" y lo ha calificado como "una experiencia inolvidable".

Por otro lado, la artista argentina ha descartado participar en el próximo Benidorm Fest y concursar para representar a España en Eurovisión. "Creo que estoy haciendo mi camino por libre y ya tengo mi carrera armada -ha apuntado-. Me gustaría representar a mi gente a donde vaya, siempre. Pero nunca he pertenecido a los concursos, no me gusta la filosofía de los concursos".

A su vez, ha desvelado que no ha escuchado 'Slowmo' de Chanel, canción que va a representar a España este 2022 en Eurovisión. "Me ha salido en Instagram, pero no la he escuchado entera", puntualiza.

"Estamos para romper las complicaciones"

Sobre su nueva canción, para el videojuego 'Horizon Forbidden West' de PlayStation 5, considera que era "una experiencia divertida en la que adentrarse".

La protagonista del videojuego es Aloy, una joven guerrera de la tribu de los Nora que debe explorar el mundo que conoce para averiguar más detalles de la catástrofe que destruyó al planeta en el pasado y evitar que el ciclo se repita. En este sentido, la artista ha expresado que se ve reflejada en la protagonista "como mujer que lucha por lo que quiere y es valiente".

En su opinión, ser mujer en la industria musical es difícil, "pero como en cualquier industria", ha matizado. "Ser mujer siempre es más complicado, pero ahí estamos nosotras para romper las complicaciones", comenta.