El discreto encanto de las hijas actrices de Meryl Streep

Mamie, Grace y Louisa Gummer (ahora, por matrimonio, Jacobson) son tres actrices a los que los más aficionados a las series conocerán por, por ejemplo 'The Good Fight' (Mamie), 'The Newsroom' (Grace) y ahora a Louisa por 'La edad dorada', el último folletín sofisticado del exitosísimo Julian Fellowes, creador de 'Downton Abbey', que se puede ver en HBO Max y que acaba de renovar por una segunda temporada.

Los lectores ya habrán deducido por el apellido común que son hermanas. Pero no resulta tan obvia su filiación materna: las tres son hijas de Meryl Streep, la luminaria de Hollywood con una carrera sembrada de éxitos y de óscares. En este retrato de familia faltan el mayor, Henry, que, si bien es músico, ha hecho algunos pinitos en el cine y, claro, el padre de todos ellos, Don Gummer, un escultor con quien Streep se casó en 1978 poco después de fallecer su anterior pareja, el actor John Cazale, de un cáncer de pulmón.

Aunque la vocación por la interpretación les viene de casta de relumbrón, ninguna de las tres hermanas ha optado por hacer valer como nombre artístico el apellido materno. Y, sin embargo, las tres guardan un gran parecido con la protagonista de 'La decisión de Sophie' o 'Kramer contra Kramer'.

Mammie Gummer en 'The good fight'. HBO Max

Es el caso de la última en incorporación al 'show business', Louisa, de 30 años, que empezó su carrera como modelo. Graduada en psicología, la joven enseguida se decantó por el 'negocio' familiar estudiando en algunas de las mejores escuelas de interpretación como la British American Drama Academy de Oxford o la Yale School of Drama.

El papel que supone el debut de Jacobson en la televisión es el de Marian Brook, una joven que, tras la muerte de su padre, se ve obligada a mudarse desde Pennsylvania a Nueva York, al cuidado de sus dos tías. Su llegada a un floreciente Manhattan supone un choque entre su visión 'moderna' de la vida y una sociedad, la del Upper East Side, que trata de mantener a toda costa un 'cordón sanitario' entre las 'fortunas de toda la vida' y los nuevos ricos. La trama, que recuerda mucho a las novelas de Edith Warton, no renuncia a otra constante de Fellowes: el retrato en paralelo de señores y criados.

Jacobson forma parte de un reparto de lujo, en el que comparte pantalla con grandes damas de la escena como Cynthia Nixon (la recordada Miranda de 'Sexo en Nueva York' y ahora de su secuela 'And just like that') y Christine Baranski, una de las mejores amigas de Meryl Streep, por cierto.

No es, curiosamente, la primera vez que Baranski coincide en un set de rodaje con una hija de Streep. En 'The good wife' y su secuela,'The Good Fight', las inteligentes series de Michelle y Robert King, el personaje de Baranski, la brillante abogada Diane Lockhart, ve su aguante personal y profesional puesto a prueba por las argucias de la joven abogada Nancy Crozier, interpretada por Mamie Gummer, la mayor de las hijas de Streep.

Grace Gummer, en 'The Newsroom'. Heraldo

El papel de Gummer fue un éxito, por lo que el que iba a ser un papel episódico se convirtió en recurrente. Mamie es la más experimentada de las hermanas, hasta el punto de que con solo 3 años ya dio réplica a su madre interpretando a su propia hija cinematográfica en 'Se acabó el pastel', el filme biográfico sobre Norah Ephron (guionista de 'Cuando Harry encontró a Sally'). Fue el inicio en forma de juego de una carrera en la que la ha trufado cine, tele y teatro y en la que crítica ha avalado sus trabajos.

Por último, Grace Gummer, como su hermana Mamie, debutó siendo muy niña en una película en la que actuaba su madre, en concreto, en 'La casa de los espíritus' (1993). Es graduada en Historia del arte e Italiano, pero como en el caso de sus hermanas, la actuación pudo más. Tras su incursión infantil, fue en 2010 cuando comenzó en el cine, en 'Meskada', un pequeño papel que trufó ese mismo año con una serie, 'Gigantic'. Más recientemente se la ha podido ver en series gran repercusión como 'The Newsroom', 'Mr. Robot' o 'A teacher'.