Plan para este sábado: regalarse un sorprendente y relajante masaje sonoro en Etopia

¿Estresado después de toda la semana? Hágase el regalo de un poco de tiempo y acuda a Etopia a relajarse mediante un masaje sonoro. La experiencia es literal y posible gracias a 'Molini', una instalación con la que la cantante zaragozana Nieves Arilla se estrena en el mundo artístico.

En dos puntos de la galería acristalada del edificio, Arilla ha dispuesto sendos espacios en los que se invita al visitante a "parar, darse un tiempo y centrarse en la escucha". Se trata de una composición sonora de 23 minutos (con dos pases al día) pensada para trasladar al oyente a los paisajes que la inspiran, en concreto, al entorno mediterráneo de un molino en la localidad italiana de Portofino.

Seis estructuras de madera en forma de columna sujetan otros tantos altavoces dispuestos en círculo. En el centro, butacas reclinables en las que el visitante ha de acomodarse y dejarse llevar: y uno sale como nuevo.

Curiosamente, Nieves Arilla sostiene exactamente lo mismo que el Niño de Elche, el autor de otra instalación sonora que estos días se puede ver en Fuendetodos: "Escuchar es un acto revolucionario".

En este sentido, la propuesta de Nieves resulta especialmente oportuna en unos tiempos en los que el estrés, la ansiedad, el bombardeo de información, de sonidos y de ruidos nos impiden concentrarnos o, sencillamente, reparar en lo que tenemos más cerca o entender al otro.

Los sonidos de 'Molini' son eminentemente voces. Las de la propia Nieves y Ana Laan (que dará un taller de improvisación vocal en Etopia el día 19 en el marco de esta instalación). Unas voces tan distorsionadas en ocasiones que parecen instrumentos o sonidos salidos de máquinas. La escucha resulta sobre todo relajante, tan envolvente que uno siente cómo casi literalmente el sonido le retiene en el asiento, con periodos suaves y otros que buscan sacudir levemente al espectador, que percibe físicamente las vibraciones.

Ambos puntos de escucha están asomados a grandes cristaleras, muy soleadas por la mañana. Y situados en zonas de paso, no ajenos a sonidos externos. "La idea -explica la autora- es que la escucha atenta de esta pieza, paradójicamente, nos abra a otros sonidos". Añade: "Mucha gente me dice que se relaja mucho en 'Molini', pero que además cuando sale escucha mejor los sonidos que le rodean y que muchos ya no le parecen ruidos, los perciben de otra manera".

Si bien 'Molini' -que está abierta hasta el 27 de febrero- es una instalación de 12 horas de duración, la experiencia inmersiva tiene dos pases al día: a las 13.00 y a las 20.00 (los sábados solo mañanas). El resto de las horas, los altavoces emiten sonido ambiental que reproduce el arco de sonidos desde el amanecer al atardecer de ese paisaje en bloques temáticos de una hora: hay cigarras, agua, trinos de diferentes pájaros... "Quería que, además de los visitantes, la obra encajara bien con el edificio y con las personas que trabajan aquí todos los días.

Etopia abre de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00, y los sábados de 9.00 a 14.00.