El programa europeo MOMAr de gestión del patrimonio cultural rebasa su ecuador con el liderazgo de la DPZ

El proyecto estratégico Models of Management for Singular Rural Heritage (MOMAr), de ámbito europeo y liderado por la Diputación de Zaragoza (DPZ), comenzó su andadura en el verano de 2020 y concluirá en julio de 2023. Acaba de pasar el ecuador de su desarrollo que, como todo lo que ha ocurrido en el planeta en los dos últimos años, se ha visto seriamente comprometido por la pandemia de la covid-19. No obstante, e introduciendo el trabajo virtual en el plan de ejecución, ha avanzado en su propósito fundacional: comparar modelos de gestión de patrimonio rural en los distintos enclaves europeos asociados en la iniciativa y tratar de identificar las ideas y propuestas extrapolables a la realidad de uno o varios socios.

Isabel Soria, técnica del departamento de Cultura de la DPZ, lidera la gestión administrativa y la organización general del proyecto; Irene Ruiz Bazán, por su parte, está a cargo del comité científico de MOMAr. “Europa -explica Ruiz- nos da dinero para desarrollar estrategias de gestión del patrimonio rural singular; analizamos los esquemas y las buenas prácticas de todos los socios, las ponemos en común e intentamos adaptar a nuestros territorios las que más se ajustan a las realidades particulares de los territorios, o bien tienen margen de funcionamiento. Nos inspiramos en las fortalezas de cada uno para proponer nuevas formas de utilizar el patrimonio como un recurso de desarrollo. No se hace solamente referencia al atractivo turístico en sí mismo, sino a las industrias creativas, potenciación de productos locales, arraigo de la población… es fundamental”.

Isabel Soria, historiadora del arte y realizadora audiovisual, aclara que “Aragón está despoblado, pero también tiene un patrimonio muy rico, sin igual con respecto al resto de socios. Tenemos elementos catalogados como Patrimonio de la Humanidad, pero el concepto patrimonial incluido en MOMAr alcanza a muchos otros entornos, incluido el patrimonio natural. Y para poner en común ideas y modelos hay que conocer en profundidad lo que tenemos aquí, a nuestros asociados internos; es la primera fase de una posterior exposición de problemas y soluciones, con ejemplos que puedan enriquecer a todos los involucrados.

Similitudes y diferencias

Hay un denominador común a todos los socios: son zonas despobladas y bien nutridas de patrimonios. “La despoblación es relativa al territorio, claro -explica Irene Ruiz- porque no es lo mismo nuestra despoblación que la de Sajonia-Anhalt en Alemania. Desde el comité científico valoramos todas las propuestas, aclaramos términos, objetivos, modos de financiación y políticas locales detrás de cada acción; se organizan los intercambios de experiencias y las visitas de estudio, así como los encuentros entre ‘stakeholders’ o socios que importan y exportan experiencias”. El programa cuenta con un presupuesto global de 1.166.742 euros.

Ahora mismo, en Poroina Mare (Rumanía) están interesados en replicar el festival GUAU de arte urbano de Torrellas. “Es un ejemplo -apunta Ruiz- aunque naturalmente deben ver el modo de adaptarlo a las condiciones que tienen allá. También nos encargamos de la documentación técnica, el cumplimiento de fases del proyecto y la relación con las políticas locales de cada región. A Europa debemos demostrarle cómo estas iniciativas influencian las políticas locales y regionales, intentando que estructuralmente se destinen más fondos a la gestión del patrimonio”.

Obra del festival de arte urbano GUAU de Torrellas (Zaragoza). Laura Uranga

La DPZ, como ‘lead partner’, marca los ejes temáticos para el resto de socios: el condado de Mehedinti en Rumanía, Sajonia-Anhalt en Alemania, Groningen en Países Bajos y el sur de Bohemia en República Checa. En el ámbito interno, la operatividad de la DPZ en el programa cuenta con una serie de instituciones involucradas: Territorio Mudéjar, Tarazona Monumental, la Universidad de Zaragoza, la Fundación Pueblo Viejo de Belchite y la Fundación Campo de Daroca.

Marcando los tiempos

Tras una presentación formal del proyecto en Veruela, el primer encuentro presencial de trabajo dentro del MOMAr fue en Córcega, el 10 y 11 de marzo de 2020. “Naturalmente, de ahí en adelante entramos a la fase remota del proyecto -apunta Isabel Soria- y comenzó el trabajo a distancia. De los intercambios de ideas deben brotar planes de acción gestionados por cada socio en su territorio. Aquí estamos ilusionados con la mayor presencia del patrimonio cultural en las modificaciones aplicadas a la LOMLOE, y localmente se ha apoyado el entorno minero de Remolinos y su famosa sal; se hizo un acuerdo con máster de Gestión de Patrimonio de la Universidad de Zaragoza para la realización de un trabajo de final de carrera, y con la Facultad de Económicas se propició un análisis de rentabilidades y modelos de gestión económica en museos mineros de España para inspirar la viabilidad de un museo allá”.

Soria concluye diciendo que “también se han apoyado parques culturales y la toma de conciencia de los ayuntamientos sobre la importancia de las excavaciones arqueológicas y su interpretación en el impacto económico que puedan tener. Además de las pinturas de Torrellas, hay otras acciones que han impactado en los otros socios, como el refugio aéreo de Monegrillo o el modelo de gestión de la Fundación Uncastillo. Queda trabajo por hacer, pero de estos intercambios solo pueden salir cosas buenas”.