Horario y dónde ver la alfombra roja y la gala de los Premios Goya 2022 y cuánto dura | Los nominados

Los dos últimos años no han sido buenos para el cine, por razones obvias, y el español no se ha librado de la quema, ya que el fílmico ha sido uno de los sectores más sacudidos económicamente por la pandemia de la covid-19. El miedo a entrar en una sala de cine cerrada ha hecho que muchos aficionados al séptimo arte dejen de asistir a películas que, en otras circunstancias, habrían sido taquillazos. La situación será el tema estrella de una gala que llega en el momento idóneo para reencontrarse y celebrar, con las restricciones en receso y el progresivo retorno a la vida social prepandémica. La taquilla del cine en España cerró 2021 con una recaudación de 42,3 millones de euros, frente a los 43,05 del 2020, ambas muy lejos de los 94,11 millones de euros del 2019. La caída es superior al 55% y, como puede verse, entre los dos años afectados por la situación sanitaria no se suma ni de lejos el total de 2019.

Así será la gala de los Premios Goya 2022: conducción colectiva y reaparición de Joaquín Sabina

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha decidido que el formato de presentación de esta edición número 36 de los Premios Goya sea un modelo colectivo. Participarán en la gala figuras como Carmen Machi, Antonio Banderas, Paco León, Ángela Molina o Bárbara Lennie. También subirán al escenario para entregar premios algunos ganadores del año pasado, una especie de resarcimiento por no haber podido acudir a Málaga en 2021; entre ellos Nathalie Poza, Patricia López Arnáiz, la zaragozana Pilar Palomero, Mabel Lozano o la cantante Rozalén.

Entre las actuaciones musicales que amenizarán la gala destaca la reaparición de Joaquín Sabina; el de Úbeda no subía a un escenario desde el concierto del 12 de febrero de 2020 en el Wizink Center, cuando tuvo que ser hospitalizado tras sufrir una caída. Le acompañarán Leiva y Luz Casal, dos de los artistas que subirán a escena en esta velada que se desarrollará este sábado 12 de febrero en Les Arts de Valencia. Leiva cuenta con un Goya a Mejor Canción Original en 2018 por 'La llamada', y Luz Casal tiene el suyo en el mismo renglón por su intervención en la cinta de animación 'El bosque animado'.

La versátil actriz australiana Cate Blanchett recogerá el primer Goya Internacional, un nuevo reconocimiento de la Academia de Cine destinado a "personalidades que contribuyen al cine como arte que une culturas y espectadores de todo el mundo". Por su parte, el veterano José Sacristán recibirá el Goya de Honor por una carrera que no ha concluido, y que está marcada por seis décadas de oficio; su capacidad para cambiar de registro y bordar sus papeles está más que demostrada en películas como 'Un hombre llamado Flor de Otoño', 'El diputado', 'El viaje a ninguna parte' o '¡Vente a Alemania, Pepe!'.

La gala se prevé que tenga una duración de entre tres o cuatro horas.

Horario y dónde ver los Premios Goya

La gala de la 36 edición de los Premios Goya será transmitida por los canales de televisión de La 1 y TVE Internacional a partir de las 22.00, con los comentarios del periodista Carlos del Amor como viene siendo habitual en los últimos años. Previamente, la corporación pública se centrará en el desfile de protagonistas e invitados célebres en la alfombra roja desde las 19.30. Este espacio será presentado por los periodistas Elena S. Sánchez, Ana Ibáñez y Rafa Muñoz. La alfombra roja se podrá seguir a través de las cuentas de Instagram, TikTok y YouTube de RTVE, así como en Twitter. En heraldo.es, los lectores podrán igualmente informarse de todo lo que suceda.

Tras la gala, La 1 ofrecerá 'Volver', una de las películas más aclamadas de Pedro Almodóvar, protagonizada por la flamante candidata al Óscar a mejor actriz en este 2022, Penélope Cruz. De igual manera, en Radio Nacional de España habrá una programación especial con el espacio 'De Película', coordinado por Yolanda Flores, con la que podrá seguirse la gala en directo por vía tradicional y en 'streaming'.

Nominados a los Premios Goya 2022

La sátira de Fernando León 'El buen patrón' sobre el mundo laboral es la clara favorita con un récord de 20 nominaciones, incluidas las de mejor película, dirección, guión original y ocho candidaturas para sus actores, liderados por Javier Bardem -nominado al Oscar por su papel como Desi Arnaz en 'Being the Ricardos'-. Bardem se postula como el gran favorito este año a ganar el 'cabezón'; a la película de León le siguen en la lista "Maixabel" de Icíar Bollaín, aplaudida historia basada en hechos reales sobre el perdón y reconciliación en el marco del terrorismo de ETA, con 14 nominaciones. También abarca las principales categorías. En tercer lugar aparece 'Madres paralelas', de Almodóvar.

Aunque en Hollywood lo tendrá más difícil con el öscar, Penélope Cruz parece la favorita para el Goya por su trabajo en 'Madres paralelas', aunque Petra Martínez, nominada por primera vez al Goya a sus 77 años gracias a "La vida era eso", se llevó el premio Feroz de la crítica cinematográfica y Blanca Portillo, con 'Maixabel', el Forqué de los productores de EGEDA.

MEJOR PELÍCULA

El buen patrón

Libertad de Clara Roquet

Madres paralelas

Maixabel

Mediterráneo

MEJOR DIRECCIÓN



Fernando León de Aranoa, por El buen patrón

Manuel Martín Cuenca, por La hija

Pedro Almodóvar, por Madres paralelas

Iciar Bollain, por Maixabel

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL



Carol Rodríguez Colás por Chavalas

Javier Marco Rico por Josefina

David Martín de los Santos por La vida era eso

Clara Roquet por Libertad

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Penélope Cruz, por Madres paralelas

Petra Martínez, por La vida era eso

Blanca Portillo, por Maixabel

​Emma Suárez, por Josefina

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA



Javier Bardem por El buen patrón

Luis Tosar por Maixabel

Javier Gutiérrez por La hija

Eduard Fernández por Mediterráneo

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Gora automatikoa

Mironins

Salvar el árbol (Zutik!)

Valentina

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL



Héroes . Silencio y Rock & Roll

Quién lo impide

Un blues para Teherán El retorno: la vida después del ISISQuién lo impideUn blues para Teherán

MEJOR PELÍCULA EUROPEA



Adiós idiotas (Francia)

El hombre perfecto (Alemania)

Otra ronda (Dinamarca)

Una joven prometedora (Reino Unido)

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA



Canción sin nombre

La cordillera de los sueños

Las siamesas

Los lobos

MEJOR GUION ORIGINAL

Fernando León de Aranoa, por El buen patrón

Clara Roquet, por Libertad

Iciar Bollain e Isa Campo, por Maixabel

Juanjo Giménez Peña y Pere Altimira, por Tres

MEJOR GUION ADAPTADO

Júlia de Paz Solvas y Núria Dunjó López por Amar

Agustí Villaronga por El vientre del mar

Daniel Monzón y Jorge Guerricaechevarría por Las leyes de la frontera

Benito Zambrano y Cristina Campos por Pan de limón con semillas de amapola

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

El buen patrón

Libertad, de Clara Roquet

Madres paralelas

Mediterráneo

MEJOR SONIDO

El buen patrón

Madres paralelas

Maixabel

Tres

MEJOR MONTAJE

Maixabel

El buen patrón

Josefina

Bajocero

MEJOR ACTOR DE REPARTO



Celso Bugallo por El buen patrón

Fernando Albizu por El buen patrón

Manolo Solo por El buen patrón

Urko Olazabal por Maixabel

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Sonia Almarcha, por El buen patrón

Nora Navas, por Libertad de Clara Roquet

Aitana Sánchez Gijón por Madres paralelas

Milena Smit, por Madres paralelas

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

El buen patrón

La abuela

Mediterráneo

Way Down

MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA



El buen patrón

Las leyes de la frontera

Madres paralelas

Maixabel

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO



El amor en su lugar

El buen patrón

Las leyes de la frontera

Maixabel

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA



El buen patrón

Las leyes de la frontera

Libertad, de Enrique Urbizu

Maixabel

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN



El amor en su lugar

El buen patrón

Maixabel

Mediterráneo

MEJOR MÚSICA ORIGINAL



El buen patrón

La abuela

Maixabel

Mediterráneo

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL



Álbum de posguerra

El cover

Las leyes de la frontera

Mediterráneo

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN



Ángela Cervantes, por Chavalas

Almudena Amor, por El buen patrón

Nicolle García, por Libertad

María Cerezuela, por Maixabel

MEJOR ACTOR REVELACIÓN



Óscar de la Fuente por El buen patrón

Tarik Rmili por El buen patrón

Chechu Salgado por Las leyes de la frontera

Jorge Motos por Lucas

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN



Farrucas

Mindanao

Tótem loba

Votamos

Yalla

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL



Dajla: cine y olvido

Figurante

Mamá

Ulisses

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN



Nacer

Proceso de selección

The Monkey

Umbrellas

