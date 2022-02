Radio Days: 'Powerpop' a la milanesa

Había muchas ganas de volver a asistir a un concierto de rock de pie y bailando si a uno le place, así que en la noche del viernes, en una Lata de Bombillas que reunió a muchos de sus 'sospechosos habituales', podía palparse el entusiasmo en el ambiente y adivinarse bajo las mascarillas las sonrisas y las caras de alegría mientras escuchábamos a los italianos Radio Days, cuyo estimulante 'power pop' resultó idóneo para celebrar la ocasión como merecía. El trío milanés -reforzado esta vez por un segundo guitarrista- ya había visitado la ciudad un par de veces en los últimos años, así que el personal sabía perfectamente a qué atenerse y, como era previsible, su actuación devino en festivo jolgorio.

Su fórmula sonora no descubre la cuadratura del círculo precisamente, pero bebe de tan suculentas fuentes y está entregada con tal energía, convicción y dinamismo que produce balsámicos efectos en el organismo más tumefacto. Para concretar un poco más, las canciones de Radio Days revisitan el 'power pop' y la 'new wave' de finales de la década de los 70, con especial mención a tipos como Joe Jackson, Elvis Costello, Paul Collins o The Rubinoos, sin olvidar influjos más añejos del 'beat', de los Beatles o Buddy Holly.

Radio DAys *** Presentando su último disco, 'Rave on!'. Componentes: Darío Persi, voz y guitarra; Mattia Baretta, bajo y coros; Paco Orsi, batería y coros; Massimiliano Raffa, guitarra. Viernes, 11 de febrero de 2022. La Lata de Bombillas, Zaragoza. Casi lleno.

De todos ellos van apareciendo resonancias más o menos nítidas en piezas de su reciente álbum ‘Rave on!’ como ‘What is life?’, ‘Lose control’ o ‘I got a love’, así como en otras anteriores como ‘Stuck inside my mind’, ‘She´s driving me crazy’, ‘Back in the day’ o ‘Why don’t you love me anymore’, puro Beatles del 64, además de guiños psicodélicos en la excelente ‘Everything floats’ o el remate garajero de ‘ Have love, will travel’ de The Sonics. En esta ocasión Radio Days no sacaron a la palestra su ruleta de versiones, aunque en el bis aparecieron con espectaculares máscaras de animales (lagarto, pingüino, gaviota y primate) para interpretar ‘El delfín y el varano’. Las canciones del grupo italiano rezuman vitalidad, nervio guitarrero y melodías eficaces, inspirándose en maestros de vigencia eterna para cualquier devoto del pop-rock; en los tiempos que vivimos, más que suficiente para disfrutar de una gratificante velada.