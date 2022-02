Las 15 películas románticas más taquilleras de la historia

Vuelve San Valentín y con él, las carteleras y las plataformas digitales se endulzan con románticas propuestas. Es un día para una cena en pareja, para visitar las salas de cine o para un plan de manta y palomitas en el sofá y una peli de amor.

Para ayudar en la decisión de escoger película, los críticos de cine de HERALDO DE ARAGÓN, Carmen Puyó y Enrique Abenia nos dan su opinión sobre las 15 películas más taquilleras de la historia. Esta lista se ha elaborado según las recaudaciones, en dólares, publicadas en la base de datos cinéfilos de Box Office Mojo.

PARA ENTENDER EL GRÁFICO: Para componer la lista, se han escogido solo los títulos que tienen una temática romántica o en la que la historia de amor de los protagonistas es el hilo conductor de la trama. Además, se han obviado varios títulos chinos desconocidos en occidente, que, lógicamente, aparecen en el ranquin de Box Office por su gran volumen de recaudación. Por otro lado, hay que tener en cuenta que esta lista recoge la recaudación, por lo que en la lista aparecen muchos otros títulos de otros géneros. Por eso se incluye también el puesto que ocupa el título en el cómputo total.

... Es lógico que aparezca esta, es una gran película. 1 Enrique Abenia: 'La La Land', es lógico.



Carmen Puyó: ​‘La, la Land’, ‘Lo que el viento se llevó’, incluso ‘Titanic’ son grandes películas. La primera es un musical romántico maravilloso. La segunda es todo un clásico del drama romántico. Y ‘Titanic’ llegó a convertirse en un peliculón con sus atractivos actores y sus icónicas imágenes.

… Es un despropósito, no entiendo su éxito. 2 Enrique Abenia: "La saga Crepúsculo es una de esas franquicias que es mejor no recordar. Por suerte está bastante olvidada. No obstante, al menos dio a conocer a dos actores de significativa trayectoria posterior, Kristen Stewart y Robert Pattinson.

​

​Carmen Puyó: "Con todo el respeto a sus millones de lectores y de seguidores en el cine, siempre me ha parecido un despropósito, un fenómeno que no entiendo, el éxito de la serie de ’50 sombras de Grey’. No fue más que un intento de hacer cine de componente erótico, pero era todo tan leve, tan insustancial…"

… ¿Hay alguna que sea tu debilidad inconfesable? 3 Enrique Abenia: "Sin llegar a ser debilidades, tengo cariño a ‘¿En qué piensan las mujeres?’, comedia con Mel Gibson y Helen Hunt, y, aunque no la catalogaría como romántica, conviene reivindicar la ‘Cenicienta’ a cargo de Kenneth Branagh. Y ‘Titanic’ tiene significado para mí por vivir su éxito en la adolescencia personal y cinéfila".

​

​Carmen Puyó: "No es que sea mi debilidad inconfesable, pero ‘La la land’ es la que más me gusta con diferencia. De ‘Grease’ tengo un recuerdo muy agradable porque su estreno lo vi en un cine de Venecia durante unas vacaciones".

¿Cuál quitarías y cuál añadirías? 4 Enrique Abenia: "Aunque entiendo el éxito que tuvieron, claramente quitaría las de la saga ‘Crepúsculo’, las de ‘Cincuenta sombras de Grey’ y la película de ‘Sexo en Nueva York’. Las que añadiría no fueron tan taquilleras, otra cosa es que se hiciera una lista con las mejores películas románticas".

​

​Carmen Puyó: "Para ser sincera, menos la primera de la serie, quitaría las de 'Crepúsculo', me parece excesivo. También eliminaría las dos de ’50 sombras de Grey’, ‘¿En qué piensan las mujeres?’, ‘Sexo en Nueva York’ y la Cenicienta’ de Kenneth Branagh. Añadiría muchas que no figuran en los ranquin actuales, pero que son películas fantásticas y que, en su momento, tuvieron un éxito descomunal. Recuerdo, por ejemplo, ‘Love Story’. La de lágrimas que echamos en los cines con aquella dramática historia de amor. Yo lloré mucho".