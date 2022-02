El teatro ‘underground’ se rearma en Zaragoza con la vuelta de la sala El Extintor

El teatro ‘underground’ coge fuerza en Zaragoza con la vuelta del Extintor, una de las salas más representativas de este ámbito en la ciudad durante los últimos años que, aunque ha mantenido su actividad formativa, no acogía funciones en su escenario desde el año 2013.

Óscar Castro, actor, dramaturgo y el ‘alma mater’ de este espacio, explica en una entrevista para EFE en que ha consistido este regreso, que ya comenzó la semana pasada de forma oficial con la Liga Impro, en la que participan varios grupos de teatro de la capital aragonesa.

“Después de la pandemia, vi que la sala se subtitulaba ‘teatro de emergencia’ y pensé, ¿qué mayor emergencia hay para volver a abrir la sala?” reflexiona sobre esta vuelta al espectáculo del Extintor, que ofrece un aforo de 62 personas.

El Extintor, que abrió en la calle Las Armas en 2013, cambió de ubicación en 2016 a su emplazamiento actual, en la calle Ricardo del Arco; desde entonces, ha sido el espacio donde Castro ha impartido sus clases de teatro, por las que ya han pasado cientos de alumnos y que continúan, aunque no había acogido funciones, hasta ahora.

De momento, y tras el estreno de la semana pasada, el sábado ya tiene programado un espectáculo “experimental”, una suerte de ‘late night’ en directo, similar a programas como ‘La Resistencia’, con entrevistas y otras secciones, al que acudirá el grupo musical Drunken Cowboys.

Sobre la situación que atraviesa el sector en Zaragoza, Castro se muestra categórico: “Nunca ha estado demasiado bien, pero ahora está particularmente jodida”, destaca sobre un panorama en el que ha tenido peso la pandemia, pero también otras causas.

“La pandemia, obviamente ha destrozado a todos; la gente, si no tiene dinero para mantener su espacio, lo cierra, y si no tiene dinero para ir a espectáculos, no va”, explica acerca de este escenario, sobre el que matiza que también incidieron otras causas, como el endurecimiento del reglamento para actuar en bares.

Ante esta situación, en la que observa que han cerrado “muchos” espacios en la ciudad, este actor anima a que se abran nuevas salas: “Ojalá llegue un momento que digamos que, por favor, no se abran más salas porque la competitividad es imposible y no se puede sobrevivir; hoy es todo lo contrario, no hay salas, no hay gente, no hay red”, recalca.

Porque, relata, en Zaragoza es necesario en la actualidad crear nuevos grupos y que vean “que funcionan las cosas”, que estos tengan “un lugar donde probarlas” y, por supuesto, “que se genere más público también, que se ha echado un poquito atrás”.

Aunque en su recorrido como profesional y en la propia ciudad, la improvisación ocupa un lugar importante, espera que El Extintor pueda ofrecer una oferta variada, con obras de todo tipo.

De hecho, este actor formado en la Escuela Municipal de Teatro avanza que ya está trabajando en un nuevo espectáculo, que estrenará a finales de marzo, basado en los textos de la serie ‘Bojack Horseman’.

Será una nueva iniciativa de un profesional de las tablas que, en su recorrido, ha creado personajes como ‘Amazing Metroman’ o propuestas como ‘Actron’, además de participar en compañías y grupos como The Sinflow o Seis de Trébol, con la que hizo la obra ‘El caso Perry’.

En su trayectoria destaca el espectáculo de improvisación Brainstorming, en la que conforma dúo con el también actor Javier Zapater, una propuesta que, por el momento, no tiene fecha de vuelta.

Sin embargo, con Zapater coincidirá este mismo mes en la Liga Impro, en el Teatro Bicho, y los días 26 y 27 de febrero, en el Centro Cívico Río Ebro, con el espectáculo de improvisación ‘Doble Check’.