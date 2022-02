Pepe Domingo Castaño: "Me encantaría cantar el ascenso del Deportivo y del Real Zaragoza"

La Voz (con adecuada mayúscula) también escribe. Y le leen, que es de lo que se trata. En menos de un mes, Pepe Domingo Castaño va por la quinta edición de su libro ‘Hasta que se me acaben las palabras’, con más de 50.000 ejemplares vendidos sobre la peripecia vital de un comunicador excepcional. Ayer lo presentó en Zaragoza.

Escribe, decía. ¡Y vende más que nadie!

Es una sorpresa enorme. Pensaba que este libro no se iba a publicar...

¿Y eso?

Le cuento la historia. La primera parte, que es cuando dejo el convento y me voy a Padrón, y termina cuando llego a Madrid desde Santiago con una maleta llena de sueños, la escribí hace veinte años. La guardé porque no me gustaba nada. Pero un día, Juan Luis Miravet me llamó y me dijo que quería ver el manuscrito. Le gustó y me sugirió hacer la segunda parte, mi vida en Madrid. La escribí, y ahí tiene el libro.

Acertó cogiendo la maleta y yéndose a Madrid...

Ante cualquier disyuntiva, elijo siempre lo que me dice el corazón, y nunca me ha engañado. Noté que no valía para fraile, lo dejé, y me metí en este mundo.

Usted de fraile… Por cierto, el prólogo es de lujo. Lo ha escrito, ahí es nada, Julio Iglesias.

Es muy amigo. Le conocí cuando grabó ‘Un canto a Galicia’. Curiosamente, la gente en el extranjero pensaba que ‘Un canto a Galicia’ estaba dedicado a una mujer, que Galicia era nombre de mujer.

Era el nombre de su tierra, Galicia. Una canción preciosa.

Julio tenía dudas de unas palabras en gallego de la canción. Fui al estudio, grabó la canción y me lo agradeció mucho. Luego fui quince días a su casa. Estuvimos viajando por el mundo en ‘El Pájaro Loco’, su avión privado.

¿Y lo del prólogo?, insisto.

Le dije que para mí sería un honor que hiciera el prólogo. Él me respondió que el honor sería suyo.

¿Es cierto que Julio quiere volver a cantar?

Hablé ayer con él y me dijo que sí. Está en forma, nada todos los días. Está muy ilusionado. Me envió imágenes desde Bahamas.

Esto es un notición…

Sí, sí, me dice que en tres o cuatro meses comenzará la gira.

Una canción en gallego pudo haber representado a España en Eurovisión...

Al final, no fueron elegidas. Una pena. Tanxugueiras son diferentes. Habrían hecho un gran papel.

Cantante, escritor, compositor, locutor, presentador… ¿Con qué Pepe Domingo nos quedamos?

Hice televisión, porque me apetecía que me vieran en mi pueblo, allí en Padrón. Hacer Carrusel Deportivo era un sueño, como antes lo fue El Gran Musical.

¿Cómo se alcanza el número 1 en Los 40 Principales? ¿Cómo se consigue un disco de oro?

No soy un gran cantante. Tampoco era guapo, como Camilo Sesto. Creo que fue por mi sensibilidad.

¿Y ganar cuatro Premios Ondas en tres décadas diferentes?

Eso es una satisfacción inmensa.

¿Qué diferencias encuentra entre la radio y la televisión?

Haces televisión, y la gente te saluda y te admira. Haces radio, y la gente te saluda y te quiere: la radio desprende cariño. La prefiero. Es más íntima, más personal.

¿Y hacer un programa de diez horas seguidas de radio sin aburrir al personal…?

‘Tiempo de Juego’ es pasión. Profesionales como Paco González, Lama… Un gran equipo.

Y usted, el animador.

Ahí sigo. Tengo la gran ventaja de que me encanta mi trabajo.

¿Cuándo nos cantará el ascenso del Real Zaragoza?

Me encantaría, como deseo que ascienda el Deportivo. El Zaragoza es un equipo querido. Además, jugaron en él dos grandes amigos míos, como Manolo Fontenla y Pais. Con Fontenla, incluso trabajé en Galicia antes de meterme en estas historias. Pais ya falleció. Dos grandes personas. Se quedaron los dos a vivir en Zaragoza.

¿Llamo a sus hijos Diego Fontenla y Tito Pais?

Por favor, cuanto antes...