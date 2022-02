'La función que sale mal' llena de carcajadas el Teatro Principal

Aclamada por la crítica y el público de todo el mundo, también en Madrid, donde ha estado casi tres años en cartel, 'La función que sale mal' llega a Zaragoza. La comedia, que se puso en pie por primera vez en 2012 en el West End londinense con el título de 'The play that goes wrong', ha sido puesta en escena ya en 33 países de todo el mundo. Y en todos parece haber triunfado: suma ya 8 millones de espectadores. "El secreto de su éxito es fácil y difícil a la vez -asegura Federico Barrios, director residente de la versión española-. Y es que la función siempre va un par de pasos por delante del público. Sorprende a cada minuto".

Cuando sube el telón, el espectador se encuentra ante una acción febril y desbordante, con actores hablando a toda velocidad y un montón de movimiento en escena. Cuesta seguirle el ritmo. Una vez conseguido, lo que ocurre ya en los primeros cuatro o cinco minutos, todo es posible.

El argumento gira en torno a una compañía de teatro aficionado, muy aficionado, la Cornley Polytechnic Drama Society, que representa una obra, 'Murder at Haversham Manor', y, como el título indica, todo va saliendo mal. En esa obra hay un asesinato y un detective que busca al culpable. Muy pronto, cuando se estrenó la obra en el Reino Unido, los críticos señalaron que es un cruce entre 'La ratonera' de Agatha Christie y el humor de Monty Python. Y es así. Hay sorpresa final, carcajadas aseguradas pero, muy importante, el espectador tiene que hacer el esfuerzo de 'subirse' al escenario con los actores, de seguirles el ritmo.

"Es una comedia sin aliento -subrayaba este jueves Federico Barrios-, en la que continuamente están pasando cosas. Es muy física, pero todo ese componente físico, que en cierta manera pone en pie la comicidad, juega siempre a favor de la obra. Muchos actores acaban empapados en sudor por el esfuerzo que supone cada función: pasan cosas arriba y abajo, a la derecha y a la izquierda del escenario, y no pueden despistarse ni un segundo".

A lo largo de la obra caen desde las alturas 19 objetos (incluido un actor) y el elenco tiene que moverse con precisión para no resultar dañado. "Tienen que saber en todo momento dónde están y dónde deben estar para no recibir golpes".

'La función que sale mal' ha ganado un Tony, un Olivier y un Molière, y la versión española ha sido puesta en pie por una entente de productoras (Som, Nearco, Cobre, Olympia Metropolitana). En el Teatro Principal de Zaragoza ofrecerá 14 funciones, hasta su despedida el 27 de febrero (entradas, desde 5 a 30 euros).

La adaptación del original inglés, que se presume compleja, ha corrido a cargo de Zenón Recalde. "El humor británico es diferente al español, por más que algunos 'gags' funcionen en ambos idiomas -apunta Federico Barrios-. Nuestra versión sigue obviamente las líneas maestras de la británica pero tiene vida propia, se ha adaptado a nuestro humor y nuestra idiosincrasia. Es una obra que se ha ido enriqueciendo con la aportación de todo el mundo. Yo he trabajado cada papel con su actor, le he dado las líneas de trabajo, pero luego cada uno ha aportado un granito de arena de su propia cosecha. Con esta forma de trabajar, y con las características intrínsecas de la obra, ningún actor entra en rutina por muchas veces que la represente. Ahí está su viveza, que el elenco no es la suma de diferentes papeles y egos, sino que compone una compañía que todas las noches se sube al escenario a defender su obra".

Héctor Carballo, Víctor de las Heras, Carla Postigo, Armando Pita, Aránzazu Zárate, César Camino, Dávid ÁVila, Felipe Ansola, Luciana de Nicola, Teresa Ferrer y Ricardo Saiz son los actores. Mark Bell el director de la versión original; Sean Turner el de la española; David Ottone ejerce de director asociado; y Federico Barrios y Zenón Recalde son, respectivamente, director residente y adaptador del libreto original.