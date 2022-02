José Manuel Tafalla: "Mi vida es 'Pasapalabra'... y los Sick Brains"

José Manuel Tafalla es el líder de los Sick Brains. Zaragozano y residente en Madrid desde hace 19 años, empezó con la banda a los 16. Sick Brains cumplieron 31 años de carrera el pasado noviembre, por lo que a finales de este año su trayectoria doblará la edad de su fundador cuando dio el primer guitarrazo en el proyecto.

El próximo 18 de marzo presentarán en directo en La Casa del Loco de la capital aragonesa su última creación, una canción de 15 minutos llamada ‘Estado de alarma’, además de dar un somero repaso a su material de siempre. Mientras tanto, su día a día sigue siendo ‘Pasapalabra’, donde se encarga junto a otros tres guionistas de los libretos del programa y las complejas preguntas de los ‘roscos’.

“En Pasapalabra llevo 14 años ya; entré cuando salía en Telecinco y cuando pasó a Antena 3 nos llamaron al equipo anterior, así que aquí ando, feliz y contento en Antena 3, ‘enroscao’ perdido. Hace casi 20 años que vine a Madrid a hacer ‘castings’ para programas y una prueba con Lamata; me cogieron para ‘6 pack’, un programa de los inicios de Cuatro donde estaban otras dos aragonesas como Virginia Martínez y Salomé Jiménez, además de Juanchis Lee, Pedro Rodríguez y Pilar Rubio, que empezó ahí en la tele”.

Tafalla se encontraba cómodo ante las cámaras, pero le cogió gusto a otras tareas. “Como me interesaba mucho escribir, también me busqué la vida en ese terreno, salió ‘Pasapalabra’ y ahí seguimos. No interactúo con los concursantes, podría crear problemas éticos lo de mezclar churras con merinas, pero les admiro, son geniales; además, hacen lucir mi curro y consiguen que me esfuerce más. Me encanta, estoy todo el día aprendiendo, vivo ‘pasapalabrao’ apuntando todo lo que veo y oigo y luego compruebo, ando como un murciélago, todo el día con las orejas abiertas. ¿Te acuerdas de Número 5 en la película ‘Cortocircuito’? Pues igual, datos, datos”.

Sick Brains, siempre a punto

Tafalla lo tiene claro. “Mi vida es ‘Pasapalabra’... y los Sick Brains. Con la formación actual grabamos un disco con Santi García hace tres años que salió en enero de 2020, ‘La vibración del sol’. Solo dimos tres conciertos porque vino la pandemia. Estando en casa, recopilando ideas para un cómic porque también le doy a eso, salió el presidente del Gobierno anunciando el estado de alarma, y automáticamente cogí la guitarra; me puse a tocar encima del discurso. Fui dándole vueltas a la idea de hacer un tema con el sentimiento que me generó el anuncio, pero luego fui incorporando las sensaciones en el confinamiento, los enfados, los ofendidos, la pérdida del humor, las jaranas del Congreso… no sé, creo que la gente ha salido bastante peor de esta experiencia”.

El tema se ampliaba, y también lo hizo el minutaje de la canción. “Ha salido una de 15 minutos, diferente a lo que hemos hecho habitualmente; a ver, los Brains siempre afloran y es un grupo de rock, pero también nos gusta explorar sonidos distintos, escarbar en otras realidades. La canción es cañera, una crónica de la pandemia, y la letra está escrita casi en clave cinematográfica. Es obvio que todo esto nos ha afectado anímicamente, nadie se ha librado de eso”.

Sick Brains tiene unos cuantos fans conocidos. “Bueno, sí, pero son amigos en primer lugar y famosos después, al menos para mí. Pilar Rubio, Leo Harlem y Álex de la Iglesia siempre se han tirado el rollo con nosotros y se lo agradezco mucho, como a Lamata, que me dijo cuando preparaba ‘Una de zombis’ que si conseguía hacer su primero largometraje habría música de los Brains en él, y así fue. Además, hicimos el chorra en la película, qué más puedes pedir. A ver si gana el Goya con el documental de Héroes, es un tío que ha ayudado a muchos zaragozanos en Madrid a buscarse la vida”.

El conciertos del 18 de marzo en La Casa del Loco ya tiene las entradas a la venta. “Están en aragontickets.com, Linacero y Leyenda. Llevaremos merchandising y discos para vender. La portada de ‘Estado de alarma’ Es de Alberto Calvo, que también ha hecho la contraportada, un lujazo. El diseño del libreto es de Joss Mayoral. Calvo es un crack, muy rápido de mente, ha visto como crecía la canción, hablamos a menudo y me da siempre buenas ideas. Tras el bolo de Zaragoza tocaremos el 25 de marzo en Madrid, en la sala Barracudas”.