Un especialista de mezcla de Zaragoza, en la corte del gran Snoop Dogg

Encontrar un hueco en la agenda de David Soto es casi una hazaña. Los encargos de artistas nacionales e internacionales se acumulan para este especialista en mezcla y mástering que, desde su estudio en Zaragoza, ha trabajado y trabaja con lo más granado de la música urbana, con nombres tan relevantes como Snoop Dogg, La Mala Rodríguez o Kidd Keo.

Este barcelonés de 39 años está especializado en el sonido, en lograr que las canciones luzcan en su máxima expresión. Una vocación que nació desde su infancia en la Ciudad Condal. "Mi tío tenía un estudio y desde muy pequeño me encantaba visitarle y verle trabajar. Prácticamente iba todas las tardes. Aquello era lo más parecido a una nave espacial, con todas aquellas máquinas futuristas, con tantos botones y luces. Me fijaba en todo y poco a poco fui ayudándole y desde mis 16 a 18 años ejercí de asistente", rememora con un indisimulable cariño.

Un camino que interrumpió al cumplir la mayoría de edad y al alistarse al Ejército, motivo por el que se trasladó hace más de dos décadas a Zaragoza, ciudad de la que ya no se ha movido. "Venía de la playa y de un clima mediterráneo y al principio tuve que adaptarme, pero estoy encantado aquí", asevera.

La pulsión musical que había soterrado con su volantazo profesional, volvió a aflorar en tierras aragonesas. "Conocí a una chica y me hizo reflexionar. Me sugirió que tenía que apostar por mi auténtica vocación. Al principio le dije que montar un estudio era muy caro. Ella me regaló mi primer equipo, que obviamente era muy básico. Empecé de cero, sin clientes, en un piso de Torrero con goteras, pero me puse las pilas y fui subiendo escalones con mucho esfuerzo y dedicación", relata. Buena prueba de su progresión es que actualmente se está construyendo un nuevo estudio valorado en más de 150.000 euros con la firma ReflexionArts, que «será único en Aragón».

La plataforma hacia el éxito

Este ascenso arrancó a través de la plataforma de ‘freelances’ Fiverr, con la que captó nuevos clientes. Entre ellos, el rapero estadounidense O. G. Domino, quien, tras varias satisfactorias colaboraciones, le abrió la puerta de uno de sus ilustres amigos, el gran Snoop Dogg. Con esta leyenda viva californiana trabajó en la canción ‘Baby So West Coast’, un hecho que le ha servido de "tarjeta de presentación".

NOTICIAS RELACIONADAS El cantante alagonés de los 53 millones de escuchas

Soto, quien desde hace tres años regenta una academia ‘online’ en la que cuenta con 150 alumnos de todo el mundo, también ha intervenido en las mezclas y el mástering del último álbum de La Mala Rodríguez, ‘Mala’. El valenciano Kidd Keo, uno de los referentes nacionales del trap, figura también en su nómina de colaboraciones.

El alagonés Lucas Bernal, conocido artísticamente como Lionware, ha gozado de primera mano los beneficios de la sapiencia de este artesano del sonido. No escatima elogios al preguntarle por su determinante labor. "Como profesional, David es un loco en el mejor sentido del término. Maneja el sonido de una manera que no es normal. Lo conozco desde hace unos ocho años y he aprendido muchísimo de él. Al principio le contaba lo que quería hacer, me echaba tres gritos diciéndome que eso no era así y al final lo cierto es que él siempre tenía razón. Intentaba llegar a un sonido y él conseguía cosas que yo no creía posibles. Es un lujo poder contar con sus servicios. Además, siempre está muy pendiente de todo lo que está en el mercado y sus conocimientos son muy valiosos. Es un genio en lo suyo", sintetiza una de las mayores promesas del panorama musical aragonés.