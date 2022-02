Jorge Pardo: “Zaragoza es la ciudad más importante en el mundo del origami”

¿Cuál es la importancia del Grupo Zaragozano de Papiroflexia con más de 75 años a sus espaldas?

Es el grupo de plegadores más antiguo de todo el mundo, gracias a todo lo realizado en el pasado, el grupo actual puede seguir sus pasos y proponer nuevos objetivos más ambiciosos.

¿Qué le debe Jorge Pardo en su vocación y en su formación?

Yo soy ingeniero industrial, esto me ha influido en mi afición al origami modular. Al ver mis modelos se puede apreciar mi interés por las ciencias, matemáticas y geometría. En el grupo Zaragozano de Papiroflexia hay más afición por otras técnicas de papiroflexia, pero poco a poco vamos consiguiendo más interesados por los modulares.

¿Cómo nació su interés por la papiroflexia?

De pequeño no tenía especial interés por la papiroflexia. Mi afición empezó ya de mayor. En la mili con mis compañeros hacíamos competiciones de lanzamiento de aviones, saltos de ranas de papel ... Después me junté con el Grupo Zaragozano de Papiroflexia, me gustaban mucho los modulares, plegaba todos los modelos que encontraba en los libros y por internet. No pensaba que iba a crear nunca ningún modelo nuevo, pero llegó la inspiración, empecé a crear y me empezaron a invitar a convenciones internacionales. Lo que más me interesa son las figuras modulares que tienen movimiento, que tengan uniones muy fuertes sin usar nada de pegamento y que se pueda jugar con ellas cambiándolas de forma.

¿Cómo debemos llamarlo, origami o papiroflexia?

Yo lo llamo papiroflexia y origami indistintamente, en una misma frase puedo usar los dos términos sin ningún problema. El Grupo Zaragozano tiene Papiroflexia en su definición y el museo tiene Origami en su nombre. Cuando salgo de España sí que la palabra que uso siempre es Origami, aunque a los extranjeros les suena muy exótico el término Papiroflexia.

¿Es un arte o una artesanía? ¿O las dos cosas a la vez?

Para mí el origami de alto nivel es arte con mayúsculas. Sin embargo, la mayoría de la gente aún no lo reconoce como tal; los que visitan nuestro museo al salir ya no les queda ninguna duda. Por otro lado, la papiroflexia tradicional también se puede considerar como artesanía, aunque muchos artesanos tampoco nos tienen en consideración y piensen que no pasa de ser un hobby.

Una de las paredes de la EMOZ: arte, manufactura, belleza, pulcritud, intuición e inspiración. La filigrana infinita del papel. José Miguel Marco.

Vaya, corren el riesgo de estar en el libro. ¿Cómo se usaba el origami, qué importancia ha tenido en la historia de la humanidad?

No está muy definido en el tiempo cuando empezó el origami. En la primera sala de nuestro museo se puede ver como evoluciona en paralelo el oigami en oriente y occidente. En la actualidad las aplicaciones son numerosas en el campo científico, como por ejemplo el telescopio James Webb, recién enviado al espacio. Y para los que simplemente quieren divertirse doblando figuras sencillas tiene beneficios por potenciar la visión espacial, la memoria, la paciencia, la imaginación, …

Sigamos en la historia. Si hay dos países por excelencia en el origami, parecen China y Japón. Están lleno maestros. ¿Es así, existe una explicación o, en el fondo, es un arte muy universal, vivo en muchos países?

En China se inventó el papel y allí hay muchos aficionados, la palabra origami tiene origen japonés, en ese país el origami está muy introducido en su cultura, en Corea se enseña el origami en las escuelas, el origami está muy extendido en muchos países de Asia, Europa y América.

¿Qué le pasó a Jorge Pardo en 1992?

La Expo de Sevilla de 1992 fue el origen de dos de mis principales pasiones: el origami y las exposiciones internacionales. El primer pabellón que visité fue el de Japón donde había una exposición del gran origamista japonés Akira Yoshizawa, allí fue el primer sitio donde vi origami distinto al tradicional y también en Sevilla me aficioné a las Exposiciones Internacionales, desde entonces he visitado siete. En Expo Zaragoza 2008 participé como voluntario y como trabajador en el Centro de Operaciones Expo, y la última visitada fue la de Dubai 2020

Tengo una pequeña curiosidad: ¿el creador de origami, hace bocetos, dibujos, planos, o es más bien alguien intuitivo?

Cada creador de origami tiene su forma particular de crear. Los diagramas se suelen hacer una vez finalizado el proceso de creación, pero hay algunos creadores muy metódicos que usan el ordenador y hacen bocetos previos. En mi caso mis creaciones son mucho de jugar con el papel, hacer pruebas y por supuesto la intuición también es muy importante.

Otro de los motivos artísticos del origami en las manos de Jorge Pardo. José Miguel Marco.

¿Se puede hablar de inspiración, cómo se aplica a otras artes?

Hay muchísimo trabajo detrás de la creación de un nuevo modelo de papiroflexia, y por supuesto, al igual que en otras artes, la inspiración también es muy importante.

¿Qué le dicen a usted dos nombres como Akira Yoshizama y Tomoko Fuse?

Akira Yoshizawa es el gran maestro del Origami, suya fue la primera exposición que vi de origami. Yo me aficioné al origami modular doblando muchos modelos de los libros de Tomoko Fuse. Cualquier aficionado de origami conoce estos nombres como grandes maestros del arte del oriagmi y gracias a nuestro museo los vamos dando a conocer, la segunda exposición de EMOZ fue de Akira Yoshizawa y esperamos próximamente poder traer una exposición de Tomoko Fuse.

La EMOZ surgió en diciembre de 2013. ¿Qué soñaban?

En 2013 pensábamos que la situación de EMOZ en 2022 iba a estar más consolidada en Zaragoza y soñábamos que incluso podríamos tener sucursales del museo en otras ciudades.

¿Cuál sería el balance de estos casi diez años? ¿De qué se sienten especialmente satisfechos?

Han pasado trece años desde que hicimos la primera exposición importante de origami en el Centro de Historias (año 2009). Después conseguimos inaugurar la EMOZ, retomamos el concurso de lanzamiento de aviones de papel, organizamos en Zaragoza la primera convención Europea y el segundo congreso de creadores de origami. Llevamos exposiciones a varias ciudades españolas y ahora ha llegado el momento de ampliar fronteras y exponer fuera de Europa.

Si hubiera que recordar los fondos propiamente, ¿cuántas piezas tienen y cómo son, de qué tipos?

Tenemos el mejor fondo de figuras por cantidad y calidad, destacan las obras de arte que tenemos de Eric Joisel, él era francés pero en Zaragoza tenemos más y mejores modelos que los que tienen en Francia. Gracias a la gran cantidad de modelos que tenemos podemos renovar toda la exposición de la EMOZ cada tres meses y también mover exposiciones fuera del museo mostrando todas las técnicas de origami.

¿Cuáles son las grandes exposiciones que han programado?

Las exposiciones en el Centro de Historias previas a abrir como museo en el 2009 y 2013 fueron muy importantes para nosotros, a la EMOZ hemos traído exposiciones de grandes artistas como Akira Yoshizawa, Eric Joisel, Junior Jacquet, Victor Coeurjoly, Andrea Russo, … y fuera de Zaragoza hemos llevado exposiciones al Museo Cerralbo de Madrid, Museo Provincial de Pontevedra, ...

¿Qué eco ha tenido la EMOZ en el exterior?

Fuera de Zaragoza se nos valora mucho más que aquí. En Galicia hemos expuesto varias veces y seguiremos exponiendo más porque están maravillados con nuestras exposiciones. Ya nos ha pasado en varias ocasiones que montamos una exposición en un lugar como exposición secundaria y batimos el récord de visitantes, así nos dejamos la puerta abierta para hacer más adelante otras exposiciones más grandes.

Una de los motivos constantes del origami: la pajarita. José Miguel Marco.

Se acaba de concretar la deuda que tenían con el Ayuntamiento de Zaragoza en 17.000 euros. ¿Es asumible?

La mayor deuda que tiene la asociación es interna, con el programador de exposiciones Felipe Moreno y conmigo, la cuantía es mucho mayor que la deuda que tenemos con el Ayuntamiento. Los 17.000 euros lo asumiremos tal como hemos hecho anteriormente, dejando de cobrar nosotros varios meses y si aún no llega así, poniendo más dinero a nivel personal.

Hace poco Jorge Pardo decía que la EMOZ necesitaría unos 150.000 euros al año para funcionar correctamente. ¿Cuál sería para usted el compromiso deseable de las instituciones?

Nosotros lo que queremos es una colaboración público-privada, tener el museo en un lugar público, gestionado por nuestra asociación con la colaboración de entidades públicas y patrocinadores privados. Zaragoza es la ciudad más importante en el mundo del origami, queremos que el origami sea muy importante en Zaragoza y sea apreciado así por los zaragozanos. Es un atractivo para los turistas que visitan Zaragoza. Turismo de Aragón nos debería usar para promocionar nuestra tierra, una exposición nuestra de origami fuera de nuestras fronteras es una forma muy atractiva de publicitar Zaragoza, Aragón y España.

Usted es un especialista en origami modular y algunas piezas tuyas son copiadas o reproducidas por otros. ¿Es lo habitual, puede hablarse de obras maestras del origami?

El origami modular es mucho más fácil de reproducir que otras obras de origami hiperrealista o escultórico. Hasta el momento nadie ha sido capaz de doblar las obras maestras de Eric Joisel tal como las hizo él, por eso sus obras de arte tienen tanto valor. A mí me gusta mucho que otros papiroflectas doblen mis modelos como por ejemplo el ‘Flexiball’, mi modelo más conocido. Gente de muchos países distintos han subido videos a internet explicando como lo han hecho y como juegan con él.

¿Cuál sería el lugar de la papiroflexia de Aragón y de España en el mundo?

Zaragoza, Aragón y España tienen un lugar muy destacado en el mundo del origami. En Zaragoza tenemos el museo más importante, en un parque de Huesca está el primer monumento en el que aparece una figura de papiroflexia (el monumento de las pajaritas de Ramón Acín) y en España contamos con algunos de los mejores creadores de origami del mundo (Gabriel Álvarez, Manuel Sirgo, Víctor Coeurjoly, Fernando Gilgado…)

¿Qué le debe Zaragoza a la Escuela-Museo de Origami de Zaragoza y qué le deben ustedes al Centro de Historias?

Zaragoza debería estar orgullosa de tener el museo más importante del mundo del origami, el Centro de Historias es la sede de la EMOZ y antes de inaugurarla es donde hicimos dos grandísimas exposiciones que nos ayudaron a darnos a conocer al público zaragozano, y actualmente el Centro de Historias es el lugar a donde quiere venir todo aficionado a la papiroflexia.

Y en eso en la ciudad del cierzo, en la capital del viento, no es nada desdeñable.