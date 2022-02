La DGA recibe cuatro informes que piden que se conserve el convento de Santa Inés

La DGA ha recibido ya cuatro informes independientes que solicitan la conservación del convento zaragozano de Santa Inés, o de Santa María del Pilar, una de las primeras obras del arquitecto Francisco Coello de Portugal. Las obras fueron paralizadas a mediados de diciembre pasado, tanto por la DGA como por el Ayuntamiento, a instancias de la asociación de defensa del patrimonio histórico Apudepa, que entiende que el edificio reúne cualidades singulares y que debe ser conservado.

Apudepa refrendó el jueves pasado su solicitud de declaración de bien de interés cultural para el edificio presentando los informes, coincidentes en la necesidad de preservarlo. Se espera que en los próximos días el Instituto de Patrimonio y Humanidades de la Universidad de Zaragoza haga público otro informe más, que está ultimando.

Entre la documentación recibida por la DGA se encuentra un escrito de la Fundación DOCOMOMO Ibérico, que es la rama peninsular de asociación internacional que se dedica a documentar y preservar los edificios del llamado Movimiento Moderno (el racionalismo arquitectónico, que se desarrolló entre 1925 y 1965). El texto, firmado por Celestino García Braña, pide que se inicien "con la mayor urgencia las medidas que garanticen la correcta conservación del conjunto y la preservación de sus indudables valores patrimoniales".

La cátedra de arquitectura Ricardo Magdalena, de la Institución Fernando el Católico, también ha emitido un informe, en el que su director, José Laborda, asegura que el inmueble "es un ejercicio completo y altamente meritorio en su relación con el sitio, en su acierto funcional, en la disposición y proporción de sus piezas, en su pertenencia a un tipo que contribuye a mejorar, en su expresión de conjunto y de detalle, en su dominio constructivo y en su culta actitud moderna. Zaragoza no puede ignorar eso. ¿A cambio de qué? Nadie puede saberlo, nadie lo ha dicho, lo que sí se sabe es que alguien intenta demolerlo; y luego, ya veremos",

Laborda asegura que el edificio es tan importante y singular como la zaragozana iglesia del Carmen, de su mismo estilo y época aunque de otro arquitecto, y que "fue declarada no hace mucho Bien de Interés Cultural por la misma Administración que ahora se plantea la duda de dejar demoler la obra de Coello".

El Departamento de Arquitectura de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, por su parte, lo considera "uno de los edificios más relevantes del movimiento moderno español con los que cuenta la ciudad de Zaragoza" y destaca también el hecho de que la figura de Coello de Portugal está siendo revalorizada en la historiografía reciente.

Por último, se incluye un informe de Miriam Ruiz, arquitecta y profesora que dedicó su tesis doctoral a la figura del arquitecto. Esta especialista considera que "es un edificio relevante en el proceso de transformación de la arquitectura religiosa en la comunidad de Aragón y por extensión en España". Y, al tiempo, informa de que otros cinco edificios de Coello ya han sido declarados bien de interés cultural en España: el Santuario de Nuestra Señora del Camino en León; los colegios de los Sagrados Corazones y de Nuestra Señora de la Paz de Torrelavega; el Teologado de San Martín de Porres en Ojígares y el convento de Nuestra Señora de las Viñas en Salamanca.

Con estos informes, Apudepa busca revertir la situación del convento, que hasta ahora no estaba catalogado. Al no contar con protección legal, el Ayuntamiento había concedido a la constructora Valle de Bielsa, S. L. la licencia de derribo. Para Apudepa, el catálogo de bienes inmuebles del Ayuntamiento de Zaragoza está "groseramente desfasado", y solicita que el convento sea declarado BIC. Fuentes de la DGA señalan que "aún no se ha tomado una decisión", pero el futuro del edificio ha entrado en su cuenta atrás. El plazo para tomarla expira el 13 de febrero.

El 15 de noviembre pasado el Consejo de Gerencia de Urbanismo concedió la licencia de derribo de lo que el expediente definía como "la edificación sita en la calle Cofradía Señor Atado a la Columna, 2". Un historiador del arte descubrió que tras esa denominación estaba el convento de Santa Inés y Apudepa se movilizó de inmediato para paralizar el derribo. La construcción fue diseñada a principios de los años 60 del siglo pasado por el arquitecto Francisco Coello de Portugal y Acuña (Jaén, 1926-Madrid, 2013), fraile dominico cuya obra está repartida por todo el mundo: de Venezuela a Corea del Sur, pasando por Angola, Puerto Rico o Taiwan. Coello fue pionero en la introducción en tierras aragonesas del moderno lenguaje arquitectónico de posguerra liderado por Le Corbusier y caracterizado por la racionalidad, los espacios diáfanos y el hormigón. El convento recibió el Trofeo Ricardo Magdalena en 1965 como mejor obra de 1964. Tanto Ayuntamiento como DGA paralizaron las obras de derribo el 13 de diciembre, y Patrimonio se dio un plazo de dos meses para tomar una decisión.