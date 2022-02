El cuento de una (falsa) limpiadora

Confieso que el director, guionista y escritor Emmanuel Carrère no figura entre mis autores preferidos, excepción hecha de algunos magníficos artículos suyos, como los que escribe para ‘El País’ sobre el juicio por los atentados de París. Diré, también, que Juliette Binoche no es una de mis actrices europeas favoritas, aunque posee una expresividad que la hace grande. Pues bien, Carrère es el director -su segundo largo tras ‘La Moustache’- y Binoche, la protagonista de ‘En un muelle de Normandía’.

'EN UN MUELLE DE NORMANDÍA' *** Director: Emmanuel Carrère. Intérpretes: Juliette Binoche, Didier Pupin, Emily Madeleine, Evelyne Porée. Francia. 2021. 106 minutos.

La película está basada en el libro escrito por Florence Aubenas, que se hizo pasar por limpiadora para escribir su novela. Al margen de Juliette Binoche, la mayoría de las protagonistas, ajenas al mundo de la interpretación, hacen ante la pantalla la que es su vida real como mujeres de la limpieza. Así que, lo que este segundo trabajo para el cine de Carrère propone no es otra cosa que el seguimiento de un grupo de mujeres que trabajan a destajo, en ocasiones, en condiciones tremendas por sus horarios y las condiciones de la faena a realizar. En este sentido, el filme se centra, sobre todo, en las situaciones que este grupo de señoras vive mientras limpian el ferry que hace el Canal de la Mancha. ¿Nos descubre algo desconocido este relato trasladado al cine? Yo creo que no mucho, lo que no quiere decir que no sea válido o ande escaso de importancia. Lo interesante, lo impactante de ‘En un muelle de Normandía’ es algo que constatamos a diario: las difíciles condiciones laborales y la falta de respeto a quienes trabajan mientras los demás descansamos –falta de respeto por mala educación, y mucho egoísmo–. Junto a ello, la película despliega un lado amable que, creo, se corresponde con la realidad: la solidaridad y el compañerismo entre los que menos tienen -al menos, en un momento de sus vidas-. Una película a veces fácil y demasiado amable, que se resuelve con un final algo descafeinado. Pero, interesante y real. Una buena crítica social.