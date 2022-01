Martín Cuenca triunfa con 'La hija'" en los Premios Carmen del cine andaluz

La película "La hija", de Manuel Martín Cuenca, ha sido la gran triunfadora en la primera edición de los Premios Carmen de la Academia del Cine de Andalucía, al ganar las categorías de mejor largometraje, mejor dirección, mejor guion y mejor maquillaje y peluquería.

La gala celebrada este domingo en el Teatro Cervantes de Málaga, conducida por los actores Adelfa Calvo y Pedro Casablanc, ha estado llena de felicitaciones por el nacimiento de la Academia andaluza y de mensajes a favor de la visibilidad del trabajo femenino en la entrega de estos galardones con nombre de mujer.

"Siempre he pensado que seremos más grandes si nos queremos mucho dentro de la industria. He sido muchos años técnico y ayudante de dirección, me siento un artesano del cine, y creo en el oficio y en el cine español y andaluz", ha proclamado Martín Cuenca.

El cineasta almeriense ha recogido tres de los premios, porque también escribió el guion junto a Alejandro Hernández, mientras que el cuarto de "La hija" ha sido para Yolanda Piña por el maquillaje y peluquería.

Sin embargo, la película con más premios ha sido "Operación Camarón", de Carlos Therón, que ha recibido seis estatuillas, las de mejor actriz de reparto (Natalia de Molina), mejor diseño de vestuario (Esther Vaquero), mejor dirección de producción (Manuela Ocón), mejor música original (Riki Rivera), mejor canción original (Riki Rivera y Violetta Arriaza) y mejor sonido (Dani de Zayas).

Por su parte, "El buen patrón", de Fernando León de Aranoa, se ha alzado con el triunfo en tres categorías, las de mejor actor de reparto (Manolo Solo), mejor actriz revelación (Mara Guil) y mejor dirección de fotografía (Pau Esteve).

El mejor director novel de estos Premios Carmen ha sido David Martín de los Santos por "La vida era eso", película por la que también ha sido reconocida como mejor actriz protagonista la veterana Petra Martínez, uno de los pocos premiados que no ha podido recoger la estatuilla al encontrarse en Aranjuez por motivos de trabajo, aunque ha hablado en la gala a través del móvil de su director y se ha confesado "encantada".

Como mejor actor protagonista ha sido premiado Antonio Dechent por "Hombre muerto no sabe vivir", de Ezekiel Montes, cinta ganadora además del premio a los mejores efectos especiales, para Eduardo Pérez, Juan Ventura y Víctor Alcalá.

Las dos películas que llegaban con más candidaturas a la gala -once cada una-, "Alegría", de Violeta Salama, y "Sevillanas de Brooklyn", de Vicente Villanueva, se han tenido que conformar con solo una estatuilla.

Para "Alegría" ha sido la de mejor dirección de arte, a cargo de Pepe Domínguez, y para "Sevillanas de Brooklyn", la de mejor montaje, de Ana Álvarez-Ossorio.

También ha recibido un premio "La mancha negra", de Enrique García, en este caso el de mejor actor revelación, para Ignacio Nacho.

El mejor largometraje documental a juicio de los miembros de la Academia ha sido "Algo salvaje. La historia de Bambino", de Paco Ortiz; el mejor cortometraje documental, "Paraíso en llamas", de José Antonio Hergueta, y el mejor cortometraje de ficción, "Xun", de Ángel Tirado.

Pero, al margen de todos los nombres de los ganadores que se han conocido este domingo, el gran protagonista de la gala ha sido el malagueño Antonio Banderas, que ha recibido el Premio Carmen de Honor.

En su intervención, Banderas ha resaltado que Andalucía "aporta mucho talento desde hace siglos", pero los andaluces necesitan "mirarse a la cara y saber quiénes son".

"Este premio se lo dan a los viejos, pero me gusta mucho", ha dicho Banderas, que ha resaltado que es "muy importante que se dé este paso para el sector y para Andalucía" al crearse la Academia e instituir estos reconocimientos.

Por su parte, la presidenta de la Academia de Cine de Andalucía, Marta Velasco, ha calificado en su discurso institucional como "históricos" estos primeros Premios Carmen, a los que se ha llegado después de "un camino que no ha sido fácil" al haber coincidido con la pandemia los trabajos para la constitución de la institución académica.

"Esta Academia es la nuestra y todos sois bienvenidos y absolutamente necesarios. Juntos seremos plurales, más fuertes, más solidarios y mejores", ha aseverado Velasco, que ha añadido que el cine andaluz "atesora un enorme talento y una gran profesionalidad" y que quienes forman esta industria iniciaban "juntos" en esta jornada histórica "un nuevo camino".