"Los Feroz han sido una experiencia única, inolvidable y satisfactoria a todos los niveles"

Zaragoza ha vuelto a ser, con todos los honores, la capital del cine. El pasado sábado la sala Multiusos acogía la IX edición de los Premios Feroz y con ellos a una buena y notable parte de la industria con figuras rutilantes como Javier Bardem, Luis Tosar, Candela Peña, Javier Cámara, Fernando León de Aranoa o Iciar Bollaín, entre otros.

María Guerra, presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), estaba entusiasmada. Este domingo, desde el AVE, valoraba los premios más heterodoxos y gamberros del cine español. "La verdad es que, y está mal que yo lo diga, la gala ha superado todas nuestras expectativas. Ha sido una gala excepcional, bien organizada y muy divertida. En la Multiusos todo funcionó a la perfección".

Elogió la representación institucional maravillosa, "también es un ejemplo: los políticos pueden coincidir en un terreno común en apoyar el cine con su presencia simbólica, y apoyar una industria, una cultura y el interés de los ciudadanos. Me parece que fue maravilloso que estuvieran el ministro de Cultura, Miquel Iceta, la vicepresidenta Yolanda Díaz, y el alcalde del PP y la vicealcaldesa de Ciudadanos. Su presencia fue un gesto y un símbolo precioso para empezar. Además, muy valorado por la ciudadanía".

María Guerra alaba la actuación de Anne Gabarain y Elena Irureta, en su divagación sobre las mujeres mayores, y el momento de Petra Martínez, "que fue maravilloso porque tiene esa grandeza de no hablar solo de sí misma, sino hablar de las demás. Hablar de la masturbación en un monólogo improvisado fue realmente excepcional e insólito".

La mirada plural y distinta

Guerra destaca el homenaje, de seis directoras, a Cecilia Bartolomé, que "es como nuestra Agnès Varda, y que tenía que haber hecho muchas más películas. Vamos a ver ahora si también con este premio podemos pedir a las plataformas que pongan sus películas en circulación para que la gente las vea. Si las seis directoras se lamentan de las dificultades para rodar hoy, ella dejó muchas películas por hacer por un desdén generalizado", dijo.

María Guerra también evalúa a la Zaragoza cinéfila. La capacidad de organización, la asistencia a los actos, la pasión por las películas. "Para nosotros ha sido una experiencia única e inolvidable a todos los niveles. El otro día estuve en un coloquio que hubo con Cecilia Bartolomé, que es una directora bastante desconocida para el gran publico y estaba lleno de ciudadanos de Zaragoza. Las instituciones, que nos han abierto las puertas, deben entender que a los ciudadanos también se les tiene que educar, no desde arriba, sino entrar con ellos en un diálogo de alto nivel, que es el que tiene Zaragoza en cine, porque ha tenido muchísimos cineastas y los sigue teniendo. Zaragoza es un valor seguro en el cine en España".

Respecto a los galardones, se mostró satisfecha: "Intentamos tener una mirada que sea más amplia, hay serie, hay comedia y hay drama y también buscamos nuevas maneras de narrar. Sí que es cierto que ‘El buen patrón’, ‘Maixabel’ y ‘Madres paralelas’ son películas que serán ganadoras en los Goya, pero estamos satisfechos con el premio, muy merecido, de Petra Martínez, que no es precisamente favorita en los Goya, y se ha reconocido la dirección espléndida de Rodrigo Cortés, en la película sobre una obra de teatro en el holocausto que es fantástica. Y la serie ‘Cardo’, una reflexión muy oscura sobre la juventud y la soledad. Además, hemos contado con la presencia de grandes figuras, como Javier Bardem. Me dijo: “Es la primera vez que vengo a la gala y me he quedado alucinado”".

Diego San José, guionista de la serie ganadora, ‘Venga Juan’, ante los actores Javier Cámara y María Pujalte. Toni Galán

La corrupción con humor

Diego San José es uno de los guionistas españoles activos, talentosos y prolíficos. Está detrás de la serie galardonada ‘Venga Juan’: "Es un intento desesperado por nuestra parte para convertir algo tan dramático como la corrupción política en una fuente de risas o de diversión para la gente. Se trata de intentar ganarle un pulso a la realidad y donde ha habido una colección de titulares negativos, tristes e indignantes para todos los ciudadanos, devolver en forma de risa todo aquello que tanto nos ha hecho sufrir. Detrás hay una historia de amor, que es lo más relevante de la serie".

Diego mostró una ‘Medida’ de la Virgen del Pilar que le regaló Pilar Palomero, y le trajo buena suerte, y recordó a Nayim. "Me acordé del gol de Nayim porque creo que para mí aquel gol, sin ser yo del Zaragoza, se convirtió en un emblema de algo mágico, maravilloso y grande, que nunca olvidaré. Zaragoza para mí siempre va a estar unida a aquel gol y a estos premios".