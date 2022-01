Javier Bardem: "Cualquier otro de los nominados podría haber ganado"

Los ganadores de los Premios Feroz 2022 tuvieron palabras de agradecimiento a la profesión, a sus equipos, amigos y familiares. Hubo sorpresas y otros premios que estaban cantados. Todos los asistentes, los galardonados y los no galardonados, celebraron la gran fiesta del audiovisual nacional.

«Es mi primera gala de los Feroz y me lo he llevado yo, pero se lo podía haber llevado cualquiera de los nominados, son estupendos en los que hacen y estoy muy contento y muy agradecido, sobre todo a Fernando León de Aranoa», dijo Javier Bardem, premiado como mejor actor por ‘El buen patrón’. «Ojalá sea el comienzo de un buen camino para la peli», apuntó León de Aranoa. Bardem también tuvo en el recuerdo a Antonio Resines: «Desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte de parte de todos los compañeros de la profesión para que se recupere pronto».

Sobre su carrera hacia los Óscar con ‘El buen patrón’, respondió que «se hará lo que se pueda». Antes, el 12 de febrero, llegarán los Goya, donde también parte como uno de los largometrajes favoritos. «El hecho de estar con esta película, que tenga tanta nominación y tanto reconocimiento, ya es un regalazo y cuando pasa da ilusión, claro que sí», añadió.

Por su parte, el creador de la serie ‘Venga Juan’, Diego San José, recalcó que «es el premio que viene después de la última temporada de la serie y recibirlo en Zaragoza es un sabor de boca que nos queda para siempre, la última sensación de un viaje de tres años. Poderle regalar esto al equipo es tremendo».

‘Venga Juan se llevó tres premios: mejor serie de comedia, mejor actriz de reparto (María Pujalte) y mejor actor protagonista (Javier Cámara). María Pujalte declaró que «para mí es una serie talismán. El personaje es maravilloso y han sido tres temporadas muy gozosas. Es una obra muy ácida y muy salvaje».

Icíar Bollaín, directora de ‘Maixabel’, comentó que «no había estado nunca en una gala de los Feroz y me he reído tanto, me lo he pasado tan bien. Ha sido muy bonito porque además ha subido al escenario mucha gente que me ha hecho sentir muy orgullosa de ser de este gremio de locos. Estoy muy contenta».

«Este Feroz es un reconocimiento del trabajo, del esfuerzo, de la perseverancia, de la lucha, de muchas cosas y de mucha gente que me ha ayudado a que esté aquí hoy», sintetizó Ana Rujas, premiada por su interpretación en la serie ‘Cardo’.

Cecilia Bartolomé, Premio Feroz de Honor 2022, señaló que feroz es una palabra que tenía retirada de su vocabulario. «Era peligroso en un título de una película y me la hicieron quitar. Feroz es algo que tiene muchas consonancias de mucho tipo y que me hayan dado este premio para mí ha sido muy importante y, sobre todo, cuando estás semirretirada. Ha sido una vida muy luchadora cuando empezamos las primeras mujeres. La lucha que tuvimos al principio Joséfina Molina, Pilar Miró y yo, en aquellos primeros años 60 y 70, que fueron horribles. Hoy tenemos unas herederas maravillosas», dijo en referencia a las actuales cineastas mujeres, entre ellas las aragonesas Paula Ortiz y Pilar Palomero.