El museo Hermitage renuncia a instalarse en Barcelona

Los promotores del museo Hermitage en Barcelona han anunciado que renuncian a instalarse en la capital catalana como consecuencia de la firme oposición del ayuntamiento de la ciudad, según ha informado este viernes el periódico 'El País' y han confirmado a Efe fuentes de la empresa impulsora del proyecto.

La sociedad Museo Hermitage, controlada en un 80 % por el fondo de inversión suizoluxemburgués Varia, dio los primeros pasos para desembarcar en Barcelona hace diez años y el pasado 26 de mayo de 2021 consiguió una autorización de la Autoridad Portuaria para instalarse frente al mar, en el barrio de la Barceloneta.

Esta autorización estaba condicionada a la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona que el consistorio se negó a suscribir.

Esta oposición del gobierno municipal ha sido la causa de que los promotores hayan decidido desistir, aunque sigue abierto un proceso judicial impulsado por la sociedad Museo Hermitage, con el que la empresa espera recuperar el dinero invertido y una indemnización adicional que podría sumar más de 100 millones de euros.

La vía judicial se puede alargar hasta ocho años, según los promotores del museo, que no ven viable mantener vivo el proyecto hasta entones.

El Hermitage preveía una inversión de 52 millones de euros para la construcción de un edificio diseñado por el arquitecto japonés Toyo Iti, que debía albergar el museo y el área comercial adyacente.

El Ayuntamiento de Barcelona gobernado por Barcelona en Comú ha mostrado durante todo el proceso su oposición, aunque su socio de gobierno, el PSC, ha intentado intermediar en varias ocasiones para llegar a un acuerdo que permitiera que el museo se construyera en Barcelona.

El Consistorio barcelonés se opone al museo porque duda de su viabilidad financiera y porque asegura que atraerá más visitas foráneas a un barrio ya muy presionado por el turismo y con problemas de movilidad.

Fuentes del Hermitage han afirmado que tienen sobre la mesa propuestas de otras ciudades para instalar el museo, como las de Madrid y Lisboa, además de otras capitales de provincia españolas y ciudades europeas.

El PSC dice que "no renuncia" al proyecto del museo en Barcelona

En este sentido, el primer teniente de alcalde de Barcelona y líder del PSC en el Ayuntamiento, Jaume Collboni, ha asegurado este viernes que "no renuncia" al proyecto del museo Hermitage en la ciudad, ni a la ampliación del Aeropuerto de El Prat dentro de cinco años o la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

Durante el debate del Informe del Estado de la Ciudad 2021 en el Plenario municipal del mes de enero, Collboni ha asegurado que estas tres iniciativas son "proyectos estratégicos para el futuro de la ciudad".

Collboni ha respondido así a las críticas de algunos grupos de la oposición al gobierno municipal tras conocerse la decisión de los promotores del museo Hermitage en Barcelona de renunciar a instalarse en la capital catalana como consecuencia de la firme oposición del ayuntamiento de la ciudad, según ha avanzado el periódico El País y han confirmado a Efe fuentes de la empresa impulsora del proyecto.

"Que haya discrepancias en un gobierno de coalición es normal. Esto no significa que los proyectos se abandonen, significa que hay que esperar la oportunidad y sumar los consensos de todos los grupos y la sociedad en todos estos proyectos que, efectivamente, son estratégicos para el futuro de la ciudad de Barcelona", ha indicado el líder de los socialistas barceloneses.

"No renunciamos, yo no renuncio, y la alcaldesa lo sabe porque se lo he dicho, ni a la ampliación de aeropuerto de aquí a cinco años, ni al Hermitage y, evidentemente, no renuncio a perder la oportunidad que nos da la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno", ha indicado Collboni.