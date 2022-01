Martínez Tendero: "A través de los ojos podemos llegar a los más profundos sentimientos"

¿Cómo nació la exposición? ¿Qué ideas se le cruzaron en la cabeza?

El día anterior al confinamiento de marzo de 2020, viajé improvisadamente a mi ciudad natal, Albacete. Creo que, como casi todos, tuve la sensación de estar ante una situación que más se parecía a un mal sueño que se hacía realidad, algo que difícilmente se podía controlar, que duraría, por lo que tomé la decisión acercarme a mi familia y continuar trabajando en obras iniciadas allí. Nada mas llegar llamé a un antiguo amigo, neumólogo, para que me sirviese de enlace con otros sanitarios… Zaragoza-Albacete son casi cinco horas de viaje: suficiente tiempo para pensar en un conjunto de obras relativas al momento. Así de sencillo, como cuando salía a pintar del natural. Delante de mí encontraría todos los matices y formas que pudiera necesitar…

¿Cuál es su relación con la pandemia? ¿Con qué estado de ánimo la vivió?

Soy muy independiente por lo que únicamente he tenido respeto a la pandemia. No me ha costado encerrarme en el estudio porque estoy en el sitio que me gusta. Estuve siempre muy informado de lo que pasaba en mi entorno, en los dos grandes hospitales de la ciudad mas grande de Castilla-La Mancha.

¿Cómo fue evolucionando el proyecto?

A lo largo de mi vida he trabajado en proyectos, para mí importantes y que, incluso, sigo terminándolos. Pero el conjunto de obras que componen ‘Autorretrato sanitario’ es testimonio de este importante momento que creo ha cambiado nuestra manera de pensar. Y también porque he llegado a conocer, muy de cerca, a quienes tras unas gafas o una pantalla de protección ocultaron muchas lágrimas trabajando y siendo familia para quienes se enfrentaban en soledad a lo desconocido. En los primeros momentos el proyecto a exponer en el Museo de Albacete iba a reunir no más de treinta obras siendo una de ellas de mas de diez metros de anchura. El tema surgió inesperadamente en la primera reunión que tuve con Lourdes, (internista), Carmen (F.E.A de geriatría) y Ana y Jesús(neumólogos): sus ojos me transmitían mucho mas que las propias palabras.

¿Qué le decían?

Profesionalidad, valentía, corazón y todo un gran número de valores estaban reunidos en sus expresivas miradas.

¿Le favoreció o le perjudicó la polémica que se corrigió luego?

La exposición estaba programada por la propia dirección del Museo de Albacete. El tema emocionaba y ya se conocían los primeros trabajos cuando se recibió una carta de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha comunicándome “la exposición de Martínez Tendero no interesa”. Me llevé una gran decepción. Creo que fue un mal asesoramiento. Preferí olvidar y no quise participar con los que intentaban echar más leña al fuego.

Otra instantánea del artista con su global 'Autorretrato sanitario'. Toni Galán.

Al final se hizo. ¿Cuál fue el eco de la muestra en su tierra?

La exposición estaba programada por Caja Rural de Aragón para estas fechas cuando me comunican desde Albacete que Ayuntamiento, Diputación, Museo de Albacete, Asociación Amigos de los Museos, Fundación Globalcaja y Cultural Albacete me ofrecen la mejor de las inauguraciones. Fue programada en septiembre pasado, durante diez días, y aun me siguen llamando recordándola.

Vayamos a los cuadros, 120, que expone ahora en la Fundación Caja Rural de Aragón. ¿Porqué los ojos, qué significan, por qué ha querido arriesgar tanto con ellos?

Gustavo Adolfo Bécquer hablaba de la enorme capacidad que tienen los ojos para transmitir sentimientos. He estado muy cerca de los sanitarios. Como para poder conocer a través de sus miradas, en aquel momento, la realidad que durante lo mas duro de la pandemia vivieron ellos y ellas. Recuerdo que, de pequeño, después de hacer una trastada mi madre cogiéndome me decía: "¡Mírame a los ojos! Castigado esta tarde…" No se puede mentir ni falsear cuando se mira directamente a los ojos. Creo que a través de ellos podemos llegar a los más profundos sentimientos. Ha sido un continuo viaje emocionante sin riesgo alguno.

Ha utilizado dos formatos básicamente ¿por qué?

Lo tenía también muy claro. Me imaginaba un largo pasillo (de hospital) donde estaban todos los sanitarios ayudándose unos a otros “como en un puño”. Celadores, cirujanos, a. primaria, geriatras, neumólogos, farmacia, limpieza, ambulancias…todos juntos. Y así los expuse y expondré en Zaragoza para lo cual simplifique utilizando básicamente dos medidas universales sin ningún adorno o enmarcación.

Ha pasado más de una década desde su exposición en el palacio de Sástago donde se veía una gran pasión por la arquitectura y por Zaragoza. ¿En qué momento está ahora? ¿Hacia dónde va su obra?

La respuesta es sencilla: he querido ser dueño de mi trabajo, de mis cambios de ideas y de todas las atractivas variantes que me han pasado por la imaginación. Puedo decir que me he divertido enormemente en el mundo del arte sin ninguna obligada repetición de gesto expresivo más o menos atractivo que pudiera conducir al espectador a una clara identificación de autor. Me gustan muchísimo los últimos caminos digitales y mas aun recorridos por conocedores de valores académicos… también los anti-todo porque provocan reacciones contrarias. La arquitectura siempre.

¿Qué siente que le queda por hacer?

Bueno, como estamos viendo, la vida se puede torcer en cualquier momento por lo que para mí es importante no olvidar en mi obra los temas verdaderamente esenciales como este sencillo homenaje a nuestros sanitarios.

¿Qué pintores, qué objetos artísticos, qué lecturas le han servido de consuelo?

Sería tremenda la lista: los dibujos rupestres de los abrigos de montaña de Caravaca de la Cruz que copié -'in situ'-, 'Dama Oferente' …y miles de artistas a lo largo de toda la historia que han hecho posible una interesante vida, mitad realidad y mitad ficción. Especialmente con los que he llegado a conversar en cuantiosas tertulias zaragozanas. Las lecturas han sido rebuscadas en viejos armarios. Curioso el libro encontrado de Miguel Utrillo ‘Salvador Dalí y sus enemigos’ de 1952 en el que el doctor Vallejo Nájera habla de artistas ‘Locos egregios', de Goya y el rotundo cambio en la manera de pintar…

¿Qué nos ha traído y que nos ha dejado la pandemia?

Incertidumbre, sufrimiento, cambio de manera de pensar y de vivir.